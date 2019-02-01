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Arabanın yakıt deposuna benzin yerine esrar koydular

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Arabanın yakıt deposuna benzin yerine esrar koydular

Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde ve kentin giriş ile çıkışlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il girişinde yapılan çalışmalarda şüpheli bir araç durdurularak, arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik dedektör köpeği aracın yakıt deposuna tepki verdi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.

Arabanın yakıt deposuna benzin yerine esrar koydular

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