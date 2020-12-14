Kış ayları için hepimiz evimizde hazırlıklar yaptık. Peki, arabanız kışa hazır mı? Arabanızın kış bakımı nasıl yapılır? 5 adımda arabamızı kışa nasıl hazırlarız? Tüm detaylarını sizler için anlattık.
Arabanızı kış aylarına hazırlamak oldukça kolay. Küçük ayrıntılara dikkat ederek, arabanızın kışı aylarını sorunsuz geçirmesini sağlayabilirsiniz. İşte 5 adımda arabamızı kışa nasıl hazırlarız?
Kışın arabalar için en büyük sorun, motor sıvılarının donması. Bunun için özellikle soğutma sıvınızın bulunduğunuz bölgeye göre -30/-35 derecelere dayanması gerekebilir. Buradaki en büyük tehlike soğutma suyu donarken genleşir. Bu da bazı motor parçalarına büyük zararlar verebilir. Bu sebepten dolayı arabanızı kışa hazırlarken ilk olarak antifriz destekli bir su kullanmanız.
Kışın aracınızı aktif olarak kullanıyorsanız, havalandırma sisteminin bakımı da oldukça önemli. Bu sistem arızalanırsa, problemi giderene kadar soğuk bir kokpitte seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun için gerek elektrik aksamını gerekse tüm filtrelerini kontrol ettirmek gerekecektir.
Arabanızı kış aylarında da aktif olarak kullanıyorsanız, kesinlikle kış lastiği tercih etmeniz gerek. Kış lastiği özellikle 7 derecenin altında size maksimum tutunma sağlayacaktır.
Kış aylarına aracınızı hazırlarken silecekleri de unutmamanız gerekiyor. Yoğun yağış altında yapılan sürüşlerde görüş çok önemli bir hal alıyor. Bunu çok iyi yapabilmek için sileceklerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Silecek lastikleri yoğun sıcaklık değişimlerinde aşınabiliyor. Eski sileceklerinizi daha iyi bir görüş için değiştirmeniz gerekiyor.
Otomobilimizde hiç önemsemediğimiz detaylardan biri de akü oluyor. Eski tip akülerde sıvı kontrolü yapmanız gerekirdi. Yeni tip akülerde böyle bir işlem artık gerekmiyor. Sadece belli aralıklarla akünüzün gücünün kontrolü yapılması gerekiyor.