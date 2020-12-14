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Arabanız kışa hazır mı? Arabanızın kış bakımı nasıl yapılır? 5 adımda arabamızı kışa nasıl hazırlarız?

14.12.2020 13:12 | Son Güncelleme:
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Arabanız kışa hazır mı? Arabanızın kış bakımı nasıl yapılır? 5 adımda arabamızı kışa nasıl hazırlarız?

Kış ayları geldi çattı. Peki arabanız kışa hazır mı? Henüz kış ayları çok fazla etkisini göstermedi ama, öncesinde arabamızı kış aylarına hazırlamamız şart! İşte arabanızı kışa hazırlamak için etkili yöntemler.

Kış ayları için hepimiz evimizde hazırlıklar yaptık. Peki, arabanız kışa hazır mı? Arabanızın kış bakımı nasıl yapılır? 5 adımda arabamızı kışa nasıl hazırlarız? Tüm detaylarını sizler için anlattık.

5 ADIMDA ARABANIZI KIŞA NASIL HAZIRLARIZ?

Arabanızı kış aylarına hazırlamak oldukça kolay. Küçük ayrıntılara dikkat ederek, arabanızın kışı aylarını sorunsuz geçirmesini sağlayabilirsiniz. İşte 5 adımda arabamızı kışa nasıl hazırlarız?

antifriz bakımı

KIŞ BAKIMI İÇİN ATİFRİZ ÖNEMLİ

Kışın arabalar için en büyük sorun, motor sıvılarının donması. Bunun için özellikle soğutma sıvınızın bulunduğunuz bölgeye göre -30/-35 derecelere dayanması gerekebilir. Buradaki en büyük tehlike soğutma suyu donarken genleşir. Bu da bazı motor parçalarına büyük zararlar verebilir. Bu sebepten dolayı arabanızı kışa hazırlarken ilk olarak antifriz destekli bir su kullanmanız.

klima bakımı

KIŞ BAKIMI İÇİN HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN KONTROLÜ

Kışın aracınızı aktif olarak kullanıyorsanız, havalandırma sisteminin bakımı da oldukça önemli. Bu sistem arızalanırsa, problemi giderene kadar soğuk bir kokpitte seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun için gerek elektrik aksamını gerekse tüm filtrelerini kontrol ettirmek gerekecektir.

kış lastiği

KIŞ LASTİĞİ KIŞ İÇİN ÖNEMLİ

Arabanızı kış aylarında da aktif olarak kullanıyorsanız, kesinlikle kış lastiği tercih etmeniz gerek. Kış lastiği özellikle 7 derecenin altında size maksimum tutunma sağlayacaktır.

silecek bakımı

KIŞ BAKIMI İÇİN SİLECEK KONTROLÜ ÖNEMLİ

Kış aylarına aracınızı hazırlarken silecekleri de unutmamanız gerekiyor. Yoğun yağış altında yapılan sürüşlerde görüş çok önemli bir hal alıyor. Bunu çok iyi yapabilmek için sileceklerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Silecek lastikleri yoğun sıcaklık değişimlerinde aşınabiliyor. Eski sileceklerinizi daha iyi bir görüş için değiştirmeniz gerekiyor.

akü bakımı

AKÜ BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ

Otomobilimizde hiç önemsemediğimiz detaylardan biri de akü oluyor. Eski tip akülerde sıvı kontrolü yapmanız gerekirdi. Yeni tip akülerde böyle bir işlem artık gerekmiyor. Sadece belli aralıklarla akünüzün gücünün kontrolü yapılması gerekiyor.

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