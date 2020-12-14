Kış ayları için hepimiz evimizde hazırlıklar yaptık. Peki, arabanız kışa hazır mı? Arabanızın kış bakımı nasıl yapılır? 5 adımda arabamızı kışa nasıl hazırlarız? Tüm detaylarını sizler için anlattık.

5 ADIMDA ARABANIZI KIŞA NASIL HAZIRLARIZ?

Arabanızı kış aylarına hazırlamak oldukça kolay. Küçük ayrıntılara dikkat ederek, arabanızın kışı aylarını sorunsuz geçirmesini sağlayabilirsiniz. İşte 5 adımda arabamızı kışa nasıl hazırlarız?

KIŞ BAKIMI İÇİN ATİFRİZ ÖNEMLİ

Kışın arabalar için en büyük sorun, motor sıvılarının donması. Bunun için özellikle soğutma sıvınızın bulunduğunuz bölgeye göre -30/-35 derecelere dayanması gerekebilir. Buradaki en büyük tehlike soğutma suyu donarken genleşir. Bu da bazı motor parçalarına büyük zararlar verebilir. Bu sebepten dolayı arabanızı kışa hazırlarken ilk olarak antifriz destekli bir su kullanmanız.

KIŞ BAKIMI İÇİN HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN KONTROLÜ

Kışın aracınızı aktif olarak kullanıyorsanız, havalandırma sisteminin bakımı da oldukça önemli. Bu sistem arızalanırsa, problemi giderene kadar soğuk bir kokpitte seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun için gerek elektrik aksamını gerekse tüm filtrelerini kontrol ettirmek gerekecektir.