Arabanız Sizinle İlgili Ne Biliyor?

Arabanızın ne kadar veri topladığını biliyor musunuz? Kişisel sürüş bilgileriniz korunuyor mu? Özel hayatın gizliliğini savunanlar endişeli, güvenlik uzmanlarıysa ABD’de güvenlik birimlerinin otomobillerin sakladığı verilere erişmeye istekli olduğu konusunda araç sürücülerini uyarıyor. Bu durum özellikle göçmenler arasında kaygı uyandırıyor. Güvenlik uzmanı Mark Rasch, arabanızın sakladığı bilgileri Bluetooth ya da Wi-Fi aracılığıyla telefonunuza aktarabileceğinizi ve böylece hangi bilgilerin araç tarafından saklandığını görebileceğinizi söylüyor. ‘‘Araç üstü tanı’’ (OBD) araçları olarak bilinen çipler ve yazılımlar aracınızın verilerini topluyor. Birçokları bunun sadece tamir amaçlı olduğunu düşünse de bu günümüzde arabaların sakladığı veri deryasının yalnızca küçük bir kısmı. Birçok sürücünün durumdan haberi bile yok. ‘‘Reklamcılar, sigortacılar ve güvenlik birimleri için altın madeni’’ Mark Rasch, araçlardan toplanan verilerin reklamcılar, sigortacılar ve güvenlik birimleri açısından altın madeni anlamına geldiğini söylüyor.

Bundan yaklaşık beş yıl önce İç Güvenlik Bakanlığı araçlardan veri toplayan bir yazılımın eğitimine ev sahipliği yaptı. Bu yazılımda, aracın kapısı açılıp kapandığında elleriniz direksiyonda olsun ya da olmasın durmanız, tekrar hareket etmeniz ve nereye gittiğiniz gibi bilgiler saklanıyor. Gümrük ve Sınır Muhafaza’nın VOA’e yaptığı açıklamada, sınırların güvenliğini sağlamak için adli bilişim teknolojileri kullanılarak delillerin incelendiğini kaydetmişti. Kurum arabalardan toplanan verilerden ise söz etmemişti. Araçlarda saklanan özel bilgilerin fazla olması, özel hayatın gizliliğini savunanları endişelendiriyor. Sınır güvenliğinin sağlanmasında kullanılıyor Gümrük ve Sınır Muhafaza’nın sınırda fazla yetkisi olduğunu söyleyen Elektronik Mahremiyet Bilgi Merkezi’nden John Davisson’a göre bu, Kongre'nin ve mahkemelerin anayasanın 4’üncü ek maddesiyle mahremiyeti daha iyi korumalarına duyulan ihtiyacı gösteriyor. ABD Anayasası, mülkün makul olmayan bir şekilde aranmasına ve el konulmasına karşı koruma sağlıyor. Sınır Devriyesi ise mahkeme emir olmadan bilgisayarlara ve telefonlara el koyduğu için eleştiri alıyor. Ancak mahkemeler de devletin bu konuda ne kadar yetki sahibi olması gerektiği konusunda hemfikir değil.

Texas A&M Taşımacılık Enstitüsü bilimadamlarından Johanna Zmud, ABD’nin Avrupa ve hatta Çin’in aksine mahremiyetle ilgili yasalarında federal düzeyde boşluklar olduğunu söylüyor. Bu nedenle de arabalardaki verilerin korunması konusunda çok az yasal düzenleme olduğunu belirtiyor. Birçok araç sahibi gibi Juan Jose Reyes ve kızı Ana da masumca telefonlarını yeni aldıkları araçlarıyla eşleştirmişti.Arabalarında Bluetooth ile müzik dinleyebildikleri ve mesajlarını görebildikleri için memnundular. Ancak bilgi-eğlence sisteminin, konumlarını gerçek zamanlı olarak yayınlarken arama kayıtlarını ve metin mesajlarını sakladığını öğrenince rahatsız oldular. ‘‘Kontrol araç sürücülerinde’’ General Motors, VOA’e yaptığı açıklamada sistemin verileri nasıl kullandığı ve paylaştığının kullanıcıların kontrolunda olduğunu ve kullanıcıların onayını istediğini söyledi. Ekvadorlu göçmen Jose Reyes’e göre bu üreticilerin sorumluluktan kaçmasının bir yolu. Üreticiler saklanan verileri iptal edebilir ya da silebilir. Ancak kişisel verilerin örneğin kiralık bir araçta kalması durumu daha karmaşık hale getiriyor.