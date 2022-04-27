Arabanıza binen herkesi şaşırtacak ve kıskandıracak en tatlı ve kullanışlı araba aksesuarları

Aracınızın güzel ve kullanışlı olması kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Büyük paralar harcamadan arabanızın konfor düzeyini kolayca artırabilir, arabanıza binen arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Siz de kullanışlı araç aksesuarları almak için liste yapıyor ama alışveriş listenize hangi ürünleri eklemeniz gerektiğine karar veremiyorsanız telefon tutucudan düzenleyiciye, termostan soğutucuya ve üst bagajdan bardaklığa kadar birçok ürünü ele aldığımız listemize mutlaka göz atmalısınız.

1. Zarif tasarımıyla aracınıza çok yakışacak Baseus Telefon Tutucu

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Telefonunuzu araç içinde koyabileceğiniz güzel bir ürün satın almak istiyorsanız Baseus Telefon Tutucu'yu tercih edebilirsiniz. Kalorifer peteğine takarak kullanabileceğiniz ürün, yapışkanlı tutucular gibi işlevini kaybetmiyor. Oynar başlığı ile tutucuyu istediğiniz yöne rahatlıkla çevirebilirsiniz. Alt kısımda bulunan delik sayesinde telefonu kolayca şarja takabilirsiniz. Cihazı sağlam şekilde kavrayan ürün, telefonun düşmesini engelliyor ve güvenli kullanım sunuyor. Ayarlanabilen boyu ile her telefon modeline uyum gösteriyor. Kırmızı renk üzerindeki siyah detaylar telefon tutucuya hoş bir hava katıyor. Termoplastik poliüretan malzemeden elde edilen ürün, uzun süreli kullanım ömrü sunuyor.

2. Ekstra alan sağlayan CMT Bardaklık

Yolculuk sırasında içecek içmeyi sevenlerin bayılacağı CMT Bardaklık, kullanışlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Tüm marka ve model arabalarda tercih edebileceğiniz ürünü minik aparatıyla petek ızgarasına kolayca monte edebilirsiniz. Bardaklığın boyutunu içecek kutusuna uygun olacak şekilde daraltıp genişletebilirsiniz. İçeceği sağlam şekilde kavrayan ürün, engebeli yollarda dahi düşme yapmıyor ve içeceğin etrafa dökülmesine sebebiyet vermiyor. Zarif tasarımı sayesinde araç içine hoş bir ayrıntı katıyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

3. Araç içine düzen getiren Ankaflex Organizer

Aracınızın daha düzenli görünmesini sağlayacak Ankaflex Organizer, yüksek kaliteli keçe kumaştan elde ediliyor. Lazer kesimle üretilen düzenleyici, araç içinde ihtiyaç duyduğunuz ekstra depolama alanını size sunuyor. Çoklu göz tasarımıyla gazeteden ıslak mendile, su şişesinden dergiye kadar birçok ürünü koyabilirsiniz. Bu sayede arabanız daha düzenli ve temiz görünebilir. Ön koltuğun başlığına cırt ile kolayca sabitlenen düzenleyici, koltuk arkasındaki yıpranmadan dolayı oluşan kötü görüntüyü saklamanıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda koltuğun aşınmasını ve kirlenmesini de engelliyor. Sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunuyor.

4. Sıcak içecekler için QTER Araç Termosu

QTER Araç Termosu, araç içinde suyunuzu kaynatmanıza olanak verirken ısınan suyun daha uzun süre sıcak kalmasını da sağlıyor. 12 volt ile çalışan ürünü araç çakmak girişine takarak çalıştırabilirsiniz. Kilitli kapak sistemi sayesinde içindeki sıcak sıvının dökülmesini önleyerek istenmeyen kazaların önüne geçiyor. Paslanmaz çelikten elde edilen termos, korozyona karşı direnç gösteriyor. Vakum yalıtım teknolojisi sayesinde yanmayı etkili şekilde önlüyor. Böylece güvenli kullanım imkânı veriyor. Ergonomik tasarımıyla araç içinde fazla yer işgal etmiyor. Poliüretan malzemeden yapılan termosu uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

5. Buz gibi içecekler için Indelb Soğutucu

Sıcak yaz aylarında araç içinde içeceklerinizi soğuk tutacak bir ürün arıyorsanız Indelb Soğutucu'ya göz atabilirsiniz. Ürün hem 12-24 volt (DC) hem 115-230 volt (AC) ile çalışabiliyor. AC ve DC akıma otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Ürünü araç çakmak girişine takarak kullanabilirsiniz. Her model araçta tercih edebileceğiniz soğutucu, 30 litre geniş iç hacmiyle daha fazla içeceği soğutmanıza ve soğuk tutmanıza yardımcı oluyor. Farklı çalışma fonksiyonları bulunan ürünün ayarını istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Akü koruma özelliğine sahip soğutucu aracınızın korunmasına da yardımcı oluyor. Sağlam materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

6. Kullanışlı tasarımıyla Özdemir Aksesuar Numaratör

Araç sahipleri bilir, aracı olan hemen herkes park sorunu yaşar. Bazen hiç bilmediğiniz bir yere bazen de sorun yaratabilecek alana park etmek durumunda kalabilirsiniz. Böyle zamanlarda ulaşılabilir olmanız büyük önem taşıyor. Telefon numaranızı paylaşmanızı sağlayan Özdemir Aksesuar Numaratör, aracınızla ilgili yaşayabileceğiniz sorunlarda kolayca ulaşılmanıza yardım ediyor. Açılıp kapanabilir olduğu için numaranızı istediğiniz zaman gizleyebilirsiniz. Çift taraflı bant ile torpidoya kolayca yapıştırabilir, dilediğiniz zaman sökebilirsiniz. Mıknatıslı takmatik rakamlarını kolayca değiştirebilirsiniz. Paket içinde her numaradan 4 adet bulunuyor.

7. Arabanızın havasını değiştiren Eraks Car Accesories LED

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Eraks Car Accesories LED, sese duyarlı tasarımıyla çaldığınız müziğin ritmine uygun aydınlatma yaparak araç içindeki ambiyansı üst düzeye çıkarıyor. Araç içinde arkadaşlarınızla küçük partiler verebilirsiniz. Silikonlu esnek LED lambaları 12 volt ile çalışıyor ve birçok araçta kullanılabiliyor. Kumanda sayesinde aydınlatmayı uzaktan kontrol edebilirsiniz. Su geçirmez özelliğiyle sudan etkilenmeyen ürün, istemeyen kazaların oluşmasını engelliyor. 4 farklı müzik modu bulunan aydınlatmayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ürünün parlaklığını ve renk seçimini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kumanda ile cihazı açıp kapatabilirsiniz.

8. Dayanıklı yapısıyla Kurtuning Port Bagaj

Aracınıza daha fazla saklama alanı sağlayacak bir ürün arıyorsanız Kurtuning Port Bagaj'ı tercih edebilirsiniz. Araç üstüne takılan ürün, 370 litre geniş iç hacmiyle ekstra depolama alanı sunuyor. Birinci sınıf plastikten elde edilen ürün güneşten ve yağmurdan zarar görmüyor. Tavan çıtası üzerine monte edilen bagaj, yüzeyin çizilmesine neden olmuyor. Ergonomik tasarımı ve aerodinamik yapısı ile hava ve rüzgâr akımına karşı koruma sağlıyor. Araç hareket hâlindeyken sürtünmeyi en aza indiriyor. Her model araç için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kilit özelliğiyle sürüş sırasında kapağın açılmasını engelliyor. Dayanıklı tasarımı sayesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

9. İstediğiniz müziği aktarmanıza yardımcı olan Etiget Bluetooth Aux Araç Kiti

Bluetooth özelliği olmayan arabalarda telefonunuzdaki müziği arabanın ses sistemine aktaramazsınız. Bu sorundan kurtaracak ve en sevdiğiniz müzikleri araç ses sisteminde çalmanızı sağlayacak Etiget Bluetooth Araç Kiti'ni Aux girişinden takarak aracınıza Bluetooth özelliği kazandırabilirsiniz. Böylece telefonunuzdan bağlanarak istediğiniz müziği özgürce dinleyebilirsiniz. Ayrıca yankı giderme ve gürültü önleme teknolojisi sayesinde gelen aramaları araç ses sistemi üzerinde rahatça yanıtlayabilirsiniz. 3 dakika boyunca kullanılmayan kit, otomatik olarak kapanıyor. Bu sayede akünün korunmasına yardımcı oluyor. Küçük tasarımıyla araç içinde fazla yer kaplamıyor.

10. Ortopedik tasarımıyla Stil Oto Kılıf

Yıpranan ve kötü görünen araç koltuklarını değiştirmek pahalıya mal olabilir. Uygun fiyatlı ve fazla zaman harcamadan araç koltuklarınıza yeni görünüm kazandıracak ürün arıyorsanız Stil Oto Kılıf'ı tercih edebilirsiniz. Suv ve ticari araçlar olmak üzere tüm araç modellerinde kullanabileceğiniz ürün, zarif tasarımıyla otomobile hoş bir ambiyans veriyor. Airbag ile uyumlu koltuk kılıfı, koltuğu tam olarak sarıyor. Ortopedik yapısı sayesinde beli destekleyen ürün, sırt ağrılarının oluşmasını engelliyor ve yol boyu konforlu kullanım sunuyor. 3 katmandan oluşan kılıf, deforme önleyici astar sayesinde uzun süreli kullanım ömrüne sahip. Siyah zemin üzerine kırmızı detaylar ürüne güzel hava katıyor.