Modifiye genelde otomobilin daha iyi görünmesini sağlamak için yapılır. Ancak bu modifikasyonlar bazen istenileni vermeyebilir. İşte Arabanıza yapabileceğiniz beş kötü modifikasyon listesi karşınzıda KÖTÜ MODİFİKASYON ÖRNEKLERİNDEN İLKİ DÜŞÜK SEVİYELİ SÜSPANSİYON Süspansiyon sistemi, aracın özellikle dengeli sürüşünü sağlayan argümanların başında gelir. Bu doğrultuda özel süspansiyon kitleri kullanan araç sahipleri, bunun faydasını sürüşte bolca görürler. Ancak bizde durum fazlasıyla abartılabiliyor. Yere yakın olma işini biraz daha abartan bireyler aracın tüm aerodinamik yapısını bozup, bazı durumlarda araçlarına zarar verme evresine kadar gidebiliyorlar. KÖTÜ MODİFİKASYON ÖRNEKLERİNDEN BİR DİĞERİ SÜSPANSİYON YAYI PRESLETMEK Araçlar üretim sırasında birden fazla parametre odağında üretilir. Aracın dengesi de bu parametreler içindedir. Aracın daha dengeli bir sürüş sağlaması için süspansiyon sistemi bir hayli önemlidir. Süspansiyon sisteminde en büyük yükü taşıyan yaylardır. Bu yayları soğuk veya sıcak şekilde pres işleminden geçirmek aracın tüm dengesini etkileyecektir. Süspansiyon bu süreçte daha çabuk eskiyecek ve yolda giderken süspansiyon yaylarınızın kırılması gibi kötü senaryolar ile karşı karşıya kalabileceksiniz.

AŞIRI DERECEDE VERİLMİŞ KAMBER AÇILARI Arabanıza yapabileceğiniz 5 kötü modifikasyon örnekler listesinde bir diğer örnek ise abartılı Kamber açıları. Bu açı genelde aracın daha iyi yol tutması için yapılan bir ayardır. Genellikle arka lastiklerin açılarıyla oynanarak araçlara daha iyi yol tutuş özelliği sağlanır. Tabi ki her zaman olduğu biz bu işi biraz daha abartıp komik görünen otomobil duruşlarına imza atabiliyoruz. Genelde haddinden fazla oynana açılar, otomobillerin lastik ile başlı olan parçalarının çabuk aşınmasına sebep verir. LASTİKLERE SPACER TAKMAK Aracın lastiklerinin çamurluklarını biraz daha iyi doldurup daha güzel bir görüntü sağlanmak için genelde bu Spacer uygulaması yapılır. Bunlar dönen bir hat üzerinde olduğu için sıkıntılar yaratabilir. Birde orijinal olmayan versiyonlardan alırsanız, başınız fazlasıyla ağrıyacaktır. Bu eklenti otomobilin performansını olumsuz etkiler. Ek olarak lastik çamurluğa daha çok yanaştığı için sürtme olayları yaşanabilir. OTOMOBİLE KANAT TAKMAK Otomobilin aerodinamik yapısını desteklemek için genelde böyle eklentiler kullanılır. Ancak her modifiye işleminde olduğu gibi burada da abartıya kaçtığımız zamanlar oluyor. Daha büyük kanatlar takılarak otomobilin daha iddialı olduğunu düşünenler olacaktır ancak bu durum sanılanın aksine komik görüntülere sebep olabilir.