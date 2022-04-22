Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızda kullanacağınız aksesuarlar yardımıyla tarzınızı yansıtmanız artık çok kolay. Fonksiyonel olduğu kadar dekoratif de görünen birçok ürünle aracınızda istediğiniz atmosferi yakalayabilirsiniz. Pek çok aksesuar içerisinde size uygun olanı bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Kafanız karışmasın, işiniz kolaylaşsın diye araba aksesuarları içerisinden en çok tercih edilenleri listeledik. Gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Baseus T-Typed S13 ile şarj cihazının ötesinde bir deneyim yaşayın

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Arabalarda en çok ihtiyaç duyulan aletlerden birisi, şarj cihazları. Şarj cihazları özellikle sürekli telefon konuşması yapanların vazgeçilmezi. Baseus T-TypedS13, bu ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak! Araç çakmağına takarak kullanabileceğiniz harika özellikleri olan cihazla birçok fonksiyona aynı anda ulaşmanız mümkün. 5.0 Bluetooth özelliği sayesinde telefonunuzu şarja taktıktan sonra 5 metreye kadar kesintisiz konuşabilirsiniz. Ayrıca radyo frekansını ayarlayarak müzik dinlemek de çok kolay. Bunun için tek yapmanız gereken telefonla eşleştirip araç alıcısında 87.5-108.0 MHZ frekansları arasında doğru frekansı bulmak!

2. Uzun yolculuklarınızda Taled Mini Disko Topu'yla eğlenceli vakit geçirin

Kendi aracıyla seyahat edenler bilir, uzun saatleri yolda geçirmek can sıkıcı olabiliyor. Taled Mini Disko Topu, uzun süren yolculuklarınıza eğlence ve renk katmanıza yardımcı olur. Arabanın USB girişine takılarak rahatlıkla kullanılabilir. Üstelik sadece araçlarda kullanmanıza da gerek yok. Arabanızın içerisinde mini görsel şölen yaşatan ürün USB girişi olan her cihaza uyum sağlar. Gece seyahatlerini, kamp alanlarını eğlenceli ve renkli mekânlara çevirmek için harika bir aksesuar. Sese duyarlı kırmızı, yeşil ve mavi renklerle donatılmış mini top sayesinde aracınızı eğlencenin yeni adresine çevirmeniz de mümkün.

3. Her yerde tarzını yansıtmak isteyenlere: Bling Parıltılı Bardak Tutucu

Tarzıyla aracında bile fark yaratanlardansanız bu aksesuar önerisi tam size göre! Bling Parıltılı Bardak Tutucu, araç içerisinde kahve ve çay gibi içecekler tüketirken kurtarıcınız olacak bir aksesuar. Kristal taşları ve aydınlatmasıyla dekoratif bir görüntü yaratır, aracınızın havasını değiştirir. Kaliteli silikon malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sunar. Temizlemesi de oldukça kolay. Sadece suya tutmanız yeterli. Ürünü aracınızın orijinal bardak tutucusunu çiziklerden ve kirden korumak için de kullanabilirsiniz. Kayma yapmayan özelliğe sahip olması, içeceklerinizin dökülmesini önler. Çoğu araçla uyum sağlayan ürünü dilerseniz ev ve ofiste de kullanabilirsiniz.

4. Abni Bagaj Düzenleyici'yle rahat edin

Kalabalık bir aileniz varsa veya çok seyahat eden biriyseniz ihtiyacınız olan ürünü sizin için bulduk. Abni Bagaj Düzenleyici, uzun yolculukların kurtarıcısı olarak öne çıkıyor. Birçok saklama alanına sahip düzenleyiciyle eşyalarınızı rahatlıkla organize edebilirsiniz. Piknik, kamp ve tatil sırasında ihtiyaç duyacağınız birçok eşyayı sığdırabilin diye tam 9 adet cebi mevcut. Üst kısımda 3 adet kapaklı ve 2 adet kapaksız, alt kısmında da filelere bölünmüş 4 adet cep ile ekstra çanta taşımanıza gerek kalmaz. Çoğu araçla uyumlu olan aksesuarı arka koltuğa cırt tasarımı sayesinde yerleştirebilirsiniz.

5. Sticker World Monster Pençe havanıza hava katsın

Gösterişi ve tarzını yansıtmayı önemseyenler için bütçe dostu bir öneriyle geldik. Sticker World Monster Pençe, arabanızı kişiselleştirmenize ve daha havalı görünüm yakalamanıza yardımcı olacak harika bir aksesuar. Sticker aracınızın ön veya arka farlarına uygulanarak dekoratif görünüm elde etmenize yardımcı olur. Özellikle kırmızı ve beyaz araçlarla uyumu mükemmel. Farların alt ve üst kısımlarına uyguladığınızda yırtıcı bir araç görünümüne ulaşabilirsiniz. Araba yarışlarından fırlamış gibi gözüken sticker ile dikkatleri aracınıza çekebilirsiniz. Hem tarzınızı yansıtacak hem aracınızı farklı kılacak aksesuara bakmadan geçmeyin!

6. Petyoung Araba Işığı'yla bol bol dans edin

Parti, müzik ve dans sizin için vazgeçilmez unsurlarsa sıradaki araba aksesuar tavsiyemizi çok beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok! Petyoung Araba Işığı, kamp ve piknik gibi açık hava etkinliklerini daha da eğlenceli hâle getirmek amacıyla kullanabileceğiniz renkli bir aksesuar. Artık dans etmek için gece kulübüne gitmenize gerek yok! Sese duyarlı şerit LED'ler sayesinde her alanı kolayca dans pistine çevirmeniz mümkün. Üstelik ürün, 4 farklı müzik moduyla ritme göre de hareket edebilir. Birçok fonksiyona sahip kumandası da kullanım kolaylığı sağlar. 8 farklı renge sahip oldukça havalı ürünle aracınızı kişiselleştirmeye ne dersiniz?

7. Wildlebend Araç İçi Küllük olmadan olmaz

Araç sahiplerinin en büyük sıkıntılarından biri de sigara izmariti ve dökülen külleri oluyor. Kendi kullanımlarınızın yanı sıra eş dostun da içtiği her sigara araba için büyük dert. Wildlebend Araç İçi Küllük yardımıyla bu sorun büyük oranda çözülüyor. Kapağında bulunan mavi LED ışığı ile görüş rahatlığı sağlayarak küllerin sağa sola dağılmasını önlüyor. Çoğu arabada bulunan bardak yuvalarıyla da tam uyumlu. Bu sayede ekstra montaja ihtiyaç duymaz ve kolay takılıp çıkarılıyor. Yerleştirildiği alana zarar vermiyor. Taşınabilir olması sayesinde de istediğiniz yerde kullanmanız mümkün.

8. Baseus Cep Telefonu Tutucu hayatınızı kolaylaştırsın

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Bilinmeyen bir yere giderken telefonun GPS özelliğinden çoğu kişi faydalanır. Hem telefonu tutup hem araç kullanmak kazalara sebep olabilir. İşte Baseus Cep Telefonu Tutucu, sizi bu dertten kurtarır. Arabanın kalorifer peteklerine takarak kolayca kullanmak mümkün. Üstelik oynar başlık özelliğiyle telefon her yöne hareket edebilir. Üzerinde şarj kablonuzu geçirebileceğiniz kablo giriş yeri de mevcut. Telefonu koyduğunuzda otomatik olarak kilitlenerek düşmesini engeller. Yer çekimi özelliği olduğundan telefonu kaldırdığınız anda kilidi açılır. Sağlam ve güvenilir bir aksesuar olarak öne çıkan ürünü listenize eklemeyi unutmayın!

9. Yağmurlu günlerde Sentor Buğu Önleyici olmadan yola çıkmayın

Yağmurlu günlerde araba kullanmak kayan yollar ve buğulanan camlardan dolayı çok zor olabiliyor. Ayrıca dikiz aynalarının buğulanmasından dolayı yapılan kazalar da azımsanmayacak kadar çok. Sentor Buğu Önleyici sayesinde aynaların buğulanma sorununu kolayca çözebilirsiniz. Dikiz aynalarınızı temizledikten sonra kolaylıkla uygulayabileceğiniz ürün, net bir görüş sunar. Bu sayede yağmurlu günlerde de diğer günler gibi kolayca araba kullanabilirsiniz. Üstelik paket içerisinde iki dikiz aynası için de buğu önleyici mevcut. Yağışlı havalarda en büyük yardımcınız olacak buğu önleyiciyi incelemeden geçmeyin deriz.

10. Park Numaratörü sayesinde her zaman ulaşılabilir olun

Arabanız varsa park sorununuz da olur. Ufak bir işinizi hallederken arabanızın çekilmiş olduğunu görmek en büyük kâbusunuz olabilir. Mağaza önüne acil park etmeniz mi gerekti? Hiç tanımadığınız bir yerde aracınızı mı bıraktınız? Böyle durumlarda meydana gelebilecek sorunları çözmek için ulaşılabilir olmanız gerekir. Telefon numaranızı ön cama yazarak aracınızın çekilmesini büyük olasılıkla önlemeniz mümkün. Park Numaratörü tam da bu işe yarar. Telefon imlecinin yanında bulunan rakamlar sayesinde numaranızı girerek ön cama yapıştırabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman kapatıp açma özelliği de mevcut.