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Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:51 | Son Güncelleme

Düzce ilinden ve Sakarya’nın Hendek İlçesi’nden çalınan 9 otomobil polis ekiplerinin takibi sonucunda bulundu.

Düzce ilinden ve Sakarya’nın Hendek İlçesi’nden çalınan 9 otomobil polis ekiplerinin takibi sonucunda bulundu. Bulunan otomobiller tır ile Düzce’ye getirilerek sahiplerine tek tek teslim edildi. Otomobilleri bulunanlar vatandaşlar “Bayram öncesi büyük ikramiye oldu bize” dediler.
Düzce il merkezinden ve Sakarya’nın Hendek ilçesinden değişik tarihlerde ayrı adreslerden çok sayıda otomobil çalındı. Çalınan 9 adet otomobil için Düzce ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masası ekipleri ortaklaşa çalışma yaptılar. Yapılan kamera takibi, kriminal incelemeler ve alınan parmak izleri doğrultusunda araçları çaldığı iddia edilen H. Ş.’nin çaldığı araçları Hendek İlçesi’nde A. P. isimli şahsa çenç ettirdikten sonra Balıkesir’in Burhaniye ilçesine götürdüğü ve burada satmaya çalıştığı tespit edildi. Yapılan ortaklaşa operasyonda çalınan araçlar ve şahıs yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bulunan araçlar ise Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sahiplerine teslim edildi. Otomobillerini karşısında gören vatandaşlar ise Kurban Bayramı öncesi çifte bayram yaptıklarını belirterek polis ekiplerine teşekkür ettiler.
Aracı çalınan mağdur Mehmet Paslı otomobiline kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek “7 Şubat gecesi aracım Hendek’ten çalındı. Polislere haber verdik. Sağ olsun emniyetimizin görevlileri geldiler. Rapor tutuldu. Nasip bugünmüş, bayram hediyesi olarak arabamız bulundu ve bize teslim edildi. Tüm emniyetimize teşekkür ederiz. Biz gece yatağımızda rahat yatarken emniyet birimlerimiz bizler için çalıştılar, hepsine sonsuz teşekkür ederiz” diye konuştu.
Otomobili çalınan Yusuf Kavas ise aracının çalınmasından 5 ay önce eşini kaybettiğini ifade ederek “21 Mart gecesi arabam çalındı. Arabamın çalınmasından 5 ay önce de eşim vefat etmişti. Hendek emniyetine bildirdik. Tutanaklar tutuldu, işte takip sonrası arabamız bize bayram hediyesi olarak döndü, çok şükür. Herkese çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.
Mağdur Hüseyin Dayıoğlu’da “Hendek emniyetinden Allah razı olsun. Aradılar, buldular. Ben üzerimden sildirecektim, bana sildirme dediler. Aradılar buldular, bayram ikramiyesi gibi bugünde bize haber ettiler. Geldik buraya arabayı teslim almaya. Arabanın bazı eksikleri var. Tüpünü değiştirmişler, biraz eksiği var ama ona da şükürler olsun” dedi.
Aracı çalınan Seher Türkan ise, otomobilinin 1 mart gecesi çalındığını belirterek “Sabah uyandığımızda arabamız yerinde yoktu. Sağ olsun emniyet buldu. Gittik Konya’dan aldık. Bu bize büyük ikramiye oldu” diye konuştu.
Araç sahipleri yapılan tespitlerin ardından araçlarını alarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğünden ayrıldılar.

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi

Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi
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