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  4. Arabasına astığı yazı hayatını değiştirdi! 14 yıl sonra... 'Gerçekten işe yaradı'

Arabasına astığı yazı hayatını değiştirdi! 14 yıl sonra... 'Gerçekten işe yaradı'

17.07.2024 09:30
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Hatay’da 14 yıldır ehliyeti olmasına rağmen korkusunu yenemeyerek trafiğe çıkamayan Pelin Tuzluoğlu, arabasının arka camına astığı "Acemiyim. Lütfen anlayışlı olur musunuz" yazısının yer aldığı not sayesinde 10 gündür trafikte araç kullanıyor. Tuzluoğlu "Trafiğe çıkalı bir hafta oldu. 10 gündür bu yazı arabamın arkasında. Çok faydası oldu. Yazı gerçekten işe yaradı. Kendimi daha güvende hissediyorum. Etrafımdaki insanlar en azından daha anlayışlı karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Arabasına astığı yazı hayatını değiştirdi! 14 yıl sonra... 'Gerçekten işe yaradı'

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Pelin Tuzluoğlu, yaklaşık 14 yıl önce araç kullanma hevesiyle ehliyet aldı. 14 yıldır ehliyeti olan Tuzluoğlu, korkusunu yenemedi ve yıllardır trafiğe çıkıp araba süremedi. Trafik korkusunu bir türlü yenemeyen Tuzluoğlu, aklında bir çözüm üretti ve aracına "Acemiyim. Lütfen anlayışlı olur musunuz" ifadelerini içeren bir not astı. Yazdığı not sayesinde araç kullanmaya başlayan Tuzluoğlu, 10 gündür güvenle aracını kullanıyor. Trafiğe çıkmayı araçtaki not sayesinde başardığını ifade eden Tuzluoğlu, diğer araç sürücülerinin kornaya basmamaya özen gösterdiğini söyledi.

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"BEN 14 YILDIR EHLİYET SAHİBİYİM AMA BİR TÜRLÜ CESARETİM OLUP DA TRAFİĞE ÇIKAMAMIŞTIM"

14 yıl boyunca trafiğe çıkamadığını ifade eden Tuzluoğlu, "Ben 14 yıldır ehliyet sahibiyim ama bir türlü cesaretim olup da trafiğe çıkamamıştım. Kendimi şu an günümüz şartlarında mecbur hissettim. Çocuklarım adına işim gereği sürekli araç kullanmak zorundayım. Hatay trafiğinde mecburen kendimi araba kullanmak zorunda hissettim. Buralarda dolmuş sıkıntısı çok yaşıyoruz. İşime geç kalıyorum, çocuklarıma yetişemiyorum. Evime yetişemiyorum ve artık zamanı geldi dedim. Allah’ın izniyle ben de trafiğe çıkacağım. Bu şekilde bir yazıyla kendimi daha güvende hissettim. Çünkü hafriyat kamyonları ve tırlar çok tehlikeli bir araçlardır. Sağ olsun arkadaşlar da böyle bana daha destek oluyorlar. En azından bir korna çalma çabaları olmuyor. Kendimi daha güvende hissediyorum. Korna çaldıkları zaman çok heyecan yapıyorum. Elim ayağıma dolaşıyor. Şu an için daha güvende hissediyorum. Bir süre bu şekilde arabayı kullanmaya çalışıyorum" dedi.

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"10 GÜNDÜR BU YAZI ARABAMIN ARKASINDA DURUYOR VE GERÇEKTEN ÇOK FAYDASI OLDU"

Aracının arkasına astığı yazının faydası olduğunu dile getiren Tuzluoğlu, "Ben trafiğe çıkalı bir hafta oldu. 10 gündür bu yazı arabamın arkasında duruyor. Gerçekten çok faydası oldu. Yazı gerçekten işe yaradı. Kendimi daha güvende hissediyorum. Etrafımdaki insanlar en azından daha anlayışlı karşılıyorlar. Ben bir paniğe kapılma hissi yaşamıyorum. Alışana kadar da bu şekilde devam edeceğim. Bir haftadır bilmiyorum belki ben acemiliğin vermiş olduğu şey mi bilemedim ama belki de bu yazıdan kaynaklı ters bir şey yaşamadım çok şükür. Sürücüler şu an için daha anlayışlı davranıyorlar ama sonrasında bu yazı çıktıktan sonra ne olur bilemiyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW248361_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet araba
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