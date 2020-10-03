Arabasına bağladığı dondurma dolabını çekmeye çalıştı

Hatay’da, dondurma dolabını arabasına bağladığı iple çekmeye çalışan sürücüye trafiği tehlikeye atmak suçundan işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya’nın Emek Mahallesi mevkiinde işlek caddede arabasının arkasına bağladığı dondurma dolabını sürüklemeye çalışan 31 PU 793 plakalı otomobil sürücüsü, amatör kameralar tarafından kaydedildi. Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri, otomobil sürücüsü hakkında trafiği tehlikeye atmak suçundan işlem uygulandı.

Diğer yandan, 31 PU 793 plakalı otomobilinde ekipler tarafından çekildiği öğrenildi.

