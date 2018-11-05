Arabasına bindi çakmağı çaktı! Korkunç görüntüler

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Aracına ve üzerine benzin döküp kendisini yakacağını söyleyen bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, Ömer Faruk B.'yi ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen aracına binen ve kapıları kilitleyen Ömer Faruk B. bu sırada kendisini ateşe verdi.
ALEVLER İÇİNDEKİ ARAÇTAN ÇIKTI
Patlamayla birlikte çevredekiler uzaklaşırken, Ömer Faruk B. pantolonu tutuşmuş vaziyette aracından inip dışarı çıktı.
Alev topuna dönen araç ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülüp, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Ömer Faruk B., pantolonu söndürüldükten sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Ömer Faruk B., daha sonra gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
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