Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu döven sanıktan pes dedirten savunma

Tuzla’da aracına erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru, “Arabanın bende manevi değeri var, babamdan kalmıştır. Binmeye bile kıyamıyorum” diyerek kendini savundu. Duruşma sonrası açıklama yapan mağdur çocuğun babası, “İnşallah vicdanları rahatlatacak bir sonuç çıkar. Adalete güveniyoruz” dedi. Tuzla’da 28 Nisan 2019 tarihinde aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki M.Y.K.’yı feci şekilde döven Ufuk Özüdoğru’nun(27), “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “yaralama” suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru ve mağdur M.Y.K.’nın babası Yasin Koçak katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan katılan Yasin Koçak, şikayetinin devam ettiğini söyledi. Bunun üzerine mağdur avukatı Selcan Tatlısuluoğlu, “Sanığın hüküm kesinleşinceye kadar tutuklanmasını talep ediyoruz. İndirim uygulanmamasını istiyoruz” dedi.

“Arabama binmeye bile kıyamıyorum”

Sanık Ufuk Özüdoğru, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, “Ben o gün ablamın dükkanından arkadaşımın dükkanına gidiyordum. Arabadan çatır çutur sesler geldi, çocuklar taş atıyorlar sandım. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedim. El kol hareketleri ve küfürle karşılık verdiler. Çocuklardan birini yakaladım. Aslında dövmeye niyetim yoktu ama yüzüme karşı küfür edince kendimi tutamadım. Arabanın bende manevi değeri vardır, babamdan kalmıştı. Binmeye bile kıyamıyorum. Çocuk evinin orada olduğunu söyledi. Evine götürmek istedim” dedi.

“Kaçmak istese kaçardı”

Amacının çocuğunu alıkoymak olmadığını söyleyen sanık , “Çocuk evinin orada olduğunu söyleyince evine götürmek amacıyla kendisini götürmek istedim. Zaten kendisini zorlamadım kaçmak istese kaçardı, Olay öncesinde kendilerini uyarmama rağmen hakaret ve el kol hareketleri yaptıkları için, arabanın babamdan kalmasından dolayı manevi değeri olduğu için bir anda gelişen bir olay oldu. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım” diye konuştu.