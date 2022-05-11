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Arabasına zarar verildiğini gördü, görüntüleri izleyince şoke oldu! 'Bana ders vermek için...'

11.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de ilginç bir olay yaşandı. Otoparkta duran otomobilinin tamponlarına ve plakalarına zarar verildiğini gören bir vatandaş, kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. 60 yaşındaki Kadir Hacıbaloğlu görüntülerde aracına zarar verenin insan değil beslediği sokak köpeklerinin olduğunu gördü. Olayla ilgili açıklama yapan Hacıbaloğlu, "Onlar bana ders vermek için özellikle benim arabayı buldu" dedi.

Arabasına zarar verildiğini gördü, görüntüleri izleyince şoke oldu! 'Bana ders vermek için...'

Kırıkkale'de yaşayan 60 yaşındaki Kadir Hacıbaloğlu, otoparkta duran otomobilinin tamponlarına ve plakalarına zarar verildiğini görünce izlediği kamera kayıtlarıyla hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde 1,5 haftadır yanlarına gidemediği sokak köpeklerinin otomobiline zarar verildiğini gördü. Olayla ilgili konuşan Hacıbaloğlu, "Onlar bana ders vermek için özellikle benim arabayı bularak altına girip kabloları parçalıyor. Diğeri de tekerleri tamponları kırmış. Ondan sonra da arkasına bakarak gittiler. Onları bulmaya gittim tekrar besledim gönüllerini aldım. Onlardan çok özür diliyorum" dedi.

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KARŞILAŞTIĞI MANZARAYLA ŞOKE OLDU

Kırıkkale'de yaşayan Kadir Hacıbaloğlu (60), emekli maaşının bir kısmı ile mama alıp sokak havanlarını doyuruyor. Kentteki sokak hayvanlarıyla yıllardır yakından ilgilenip, Yahşihan Belediyesi'nden de aldığı yiyecekleri bazı noktalara bırakıyor. Çocukluğundan beri hobi olarak sokak hayvanlarına bakan Hacıbaloğlu, 1,5 haftalık şehir dışı programından geldikten sonra otomobilini oturduğu sitenin otoparkına bıraktı. Ertesi sabah da otomobilinin yanına gelerek, tamponlarına ve bazı bölümlerine zarara verildiğini gördü. Başkalarının yaptığını zanneden Hacıbaloğlu, sitenin güvenlik kameralarına inceleyince karşılaştığı manzarayla şoke oldu. Kamerada beslediği sokak köpekleri tarafından otomobilinin plakası ve tamponlarının parçalandığını gördü. Kadir Hacıbaloğlu yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hobi olarak sokak hayvanlarını beslediğini ve yakından ilgilendiğini söyledi.

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Köpekler, kedinin altına kaçtığı otomobilin tamponunu parçaladıKöpekler, kedinin altına kaçtığı otomobilin tamponunu parçaladı

"ONLAR BANA DERS VERMEK İÇİN..."

Sabah arabasının yanına gittiğinde plakasının yerde olduğunu ve tamponlarının da parçalanmış bir vaziyette gördüğünü ifade eden Hacıbaloğlu, "Sabah arabama baktığımda arabanın plakasının yere düştüğünü parçalandığını, tamponun kırık olduğunu ve arka tamponun da parçalanmış olduğunu gördüm" dedi.

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Maaşının 3’de 1’ini sokak hayvanlarına harcadığını belirten Hacıbaloğlu, “Site yönetiminden kamera kayıtlarını istedim. Bir de ne göreyim, şaşırdım. Sokaklarda baktığım köpekler benim arabama zarar vermiş. 1,5 haftadır da şehir dışında olduğum için köpeklere bakamıyordum. Onlar bana ders vermek için özellikle benim arabayı bularak altına girip kabloları parçalıyor. Diğeri de tekerleri tamponları kırmış. Ondan sonra da arkasına bakarak gittiler. Onları bulmaya gittim tekrar besledim gönüllerini aldım. Onlardan çok özür diliyorum. Çocukluğumdan beri hobi olarak besliyorum. Maaşımın 3’de 1’ini de bunlara yatıyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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