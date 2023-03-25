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Arabasını o halde görünce gözyaşlarını tutamadı! Diğer sürücüler de yardıma koştular ama...

25.03.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki bir cipte yangın çıktı. Kadın sürücü, çıkan dumanları görünce aracını yol kenarında durdurdu. Yangını gören diğer sürücüler de yangın tüpleriyle müdahale ettiler ama başarılı olamadılar. Bunun üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesini izleyen kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı. Erken müdahale sayesinde aracın tamamının yanmasının önüne geçildi.

Arabasını o halde görünce gözyaşlarını tutamadı! Diğer sürücüler de yardıma koştular ama...

İstanbul'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir cipte yangın çıktı. D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde saat 11.30 sıralarında ilerleyen M.E.'nin cipinin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden M.E., aracından inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yanan aracı gören diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı.

ARACIN TAMAMEN YANMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Sürücü M.E. itfaiyenin müdahalesini gözyaşı dökerek izledi. Yangına zamanında müdahale edilmesi sayesinde, aracın tamamen yanmasının önüne geçildi.

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SÜRÜCÜ UZUN SÜRE ŞOKU ÜZERİNDEN ATAMADI

Sürücü uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Olay yerine gelen yakınları, sürücüyü teselli etmeye çalıştı.

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Sürücüye yardım eden Yılmaz Ahlat, "Yolda giderken araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Ben de arkasından geliyordum. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama kaputu açamayınca başarılı olamadık. İtfaiye geldi büyümeden söndürdü. Sürücü panik yaptı ağlıyordu" diye konuştu. (DHA)

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yangın Kadıköy araba

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