HABER

ARABASINI PARÇALAYAN KİŞİ KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

  Ozan URAL / İstanbul DHA Şişli'de sinir krizi geçiren bir kişi kendini kaybederek aracını parçaladı.

Ozan URAL / İstanbul DHA
Şişli'de sinir krizi geçiren bir kişi kendini kaybederek aracını parçaladı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti. Cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda, sinir krizi geçiren kişi aracının sileceklerini kopararak camlarını kırdı, dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kişi bir süre sonra yere oturarak dizlerini dövdü.

Görüntü Dökümü:
------------------
- Olayın görüntüleri

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Hüseyin Emre'nin bir gözü yeşil, diğeri kahverengiHüseyin Emre'nin bir gözü yeşil, diğeri kahverengi
Kalıp ve iskele üretiminde ihracat artıyorKalıp ve iskele üretiminde ihracat artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' iddiasına Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.