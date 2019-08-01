Arabasını satmak isterken dehşeti yaşamıştı! Yeni gelişme

Aracından umudu kesen Ertürk, olaydan sonraki gün aldığı bir telefonla sevinçten havalara uçtu. Gasp edilen aracı, hırsız tarafından Antalya’ya kaçırılmak istenirken durumdan şüphelenen çekici otomobili alarak polise gitti. Aracı inceleyen ekipler, otomobilin çalıntı olduğunu tespit ederek araç sahibi Emre Ertürk’ü aradı. Aracını teslim alan Ertürk, mutluluğunu dile getirerek çekiciye teşekkür etti.

Ertürk, “Aracım dün bana internet üzerinden ulaşan bir kişi tarafından test sürüşü yaptığımız esnada gasp edildi. Ben araçtan ümidimi kesmiştim. Bulunacağına inanmıyordum ama bu sabah otomobilin bulunduğunu öğrendim. Arabamı çalan hırsız bir çekiciyi arayarak otomobilin motor arızası verdiğini, oto galeri aracı olduğu için de Antalya’ya gitmesi gerektiğini söylemiş. Arabayı almaya giden çekici hırsızın hareketlerinden şüphelenmiş ama bir şey çaktırmamış. Otomobili Antalya’ya götürmek üzere çekiciye yüklemiş ve arabayı polis kontrol noktasına götürmüş. Oradaki polislere şahıslardan şüphelendiğini, arabayı kontrol edebileceklerini söylemiş. Arabanın plakasını inceleyen ekipler, aracın çalıntı olduğunu tespit edip beni aradı. Ben de gidip arabamı aldım. Kimse başıma gelmez demesin, herkesin başına gelebilir böyle şeyler. Arabamı gasp eden kişi bulunamadı ama daha önce İstanbul’da da 15-20 araba çaldığını, şimdilerde Bursa ve Balıkesir’e dadandığını öğrendim. Herkes her türlü tedbirini alsın. Benim arabamda maddi bir hasar yok çok şükür umarım hırsız da en yakın zamanda yakalanır” dedi.

(İHA)



