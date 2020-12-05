HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arabasını tamire götürdü, kısıtlama saatini kaçırınca ceza kesildi

Arabasını tamire götürdü, kısıtlama saatini kaçırınca ceza kesildi

05.12.2020 00:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara yolunda araçları kontrol etti.

Ankara yolunda araçları kontrol etti. Arabasını tamirciden getirdiğini söyleyen sürücüye kısıtlamayı ihlal etmekten ceza kesildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saat sürecek kısıtlamanın ardından polis jandarma ekipleri denetimlere başladı. Ekipler şehirlerarası yolda yolculuk yapan tüm araçları tek tek durdurdu. Denetimler kapsamında Ankara’dan Bursa istikametine giden sürücüler İnegöl polis noktasında durdurularak kontrollerden geçirdi. Polisler tır ve kamyon sürücülerinin izin belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi. Özel araçlarıyla seyahat edenler sürücüler ve yolcularda denetimden geçti.
Yapılan denetimlerde Bursa’da ikamet eden bir sürücü arıza yapan aracını Bozüyük ilçesinde tamir yaptıktan sonra tekrar geri geldiğini belirtti. Polis ekipleri sürücüye elinden herhangi bir belgesinin olup olmadığı sordu, fakat sürücü belgesinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine ekipler kısıtlamayı ihlal ettiği için şahsa 3 bin 150 TL ceza işlem uygularken, bir hakkında tutanak tuttu. Kontrol noktasında ekipler 7/24 saat aralıksız denetimlerini sürdürmeye devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Türkiye'den Körfez krizi açıklamasıTürkiye'den Körfez krizi açıklaması
84 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!84 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

'Belki seksi bir gecelik giyip Tamer'le öpüşmedim ama...'

'Belki seksi bir gecelik giyip Tamer'le öpüşmedim ama...'

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Türkiye, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri 'memnuniyetle' karşıladı

Türkiye'den Körfez krizi açıklaması

İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 3 kişi gözaltına alındı

Yasağı ihlal ettiler! Polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçtılar

Polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçmaya başladılar

İstanbul'da kısıtlamanın başlamasının ardından trafik yoğunluğu

Kısıtlama başladığında İstanbul trafiği!

Sağlık Bakanı Koca, 'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.