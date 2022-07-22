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  4. Arabasının içinde darbedildi, sonrasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Arabasının içinde darbedildi, sonrasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

22.07.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde ilginç bir olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası sonrası otomobilinin içinde darp edilen sürücü, bir süre sonra otomobilden inerek hiçbir şey olmamış gibi tamponunu kontrol etti. O anlarda ise darp edilen sürücünün içinde olduğu otomobilden inen bir kadın, sürücüyü yumruklayan kişiye tepki gösterdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası sinirlenen bir sürücü, tamponuna hasar verdiği otomobilin sürücüsüne saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, darbedilen sürücü ise bir süre sonra aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi tamponunu kontrol etti.

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kaydedilen maddi hasarlı kaza sonrası yaşananlar izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Görüntülerde beyaz atletli bir sürücü arka tamponuna çarptığı otomobilin içindeki sürücüyü yumruklayarak darbetmeye başladı.

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YAPTIĞI HAMLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Beyaz otomobilin ön koltuğundan inen bir kadın ise 'polis' diye bağırdıktan sonra "ne yapıyorsun" diyerek sürücüyü yumruklayan kişiye tepki gösterdi. Bir süre sonra diğer sürücünün yumruklarına maruz kalan beyaz otomobilin sürücüsü aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi otomobilin arkasına giderek tamponunu kontrol etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin araba
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