Arabasının içini dışını süslemeyi sevenler için en güzel ürün önerileri

Arabalarınızı kişiselleştirebilmeniz için piyasaya her gün yeni bir ürün çıkıyor. Bazıları işlevsel bazıları ise eğlenceli ve dekoratif özellikleri ile göz dolduruyor. Siz de araçlarınızı süslemeyi seviyor ama en uygun araba süsü konusunda kararsız kalıyorsanız sizin için hazırladığımız listemize bakarak fikir edinebilirsiniz. Gelin, aracınızın havasını anında değiştirecek süs önerilerimizi birlikte inceleyelim.

1. Artikel Sticker aracınızın havasına hava katıyor

Havalı ve farklı görünmeyi seviyor musunuz? 3D Kurşun Delik Sticker Araç Süsü, kaliteli baskısı sayesinde gerçek gibi görünüyor. Arkadaşlarınıza şaka yapmak amacıyla da kullanabileceğiniz ürünün uygulaması da oldukça kolay. Yan kapılara veya bagaja yapıştırarak kullanmak mümkün. Tek yapmanız gereken uygulanacak bölgeyi temizlemek ve bölgenin kuru olduğundan emin olmak. Alt kısmında bulunan etiket çıkarılarak istenilen bölgeye yapıştırılıp bastırılarak uygulanıyor. Paket içerisinde ise 11 adet kurşun izi ve 6 adet pençe izi bulunuyor. Araba dışında motosiklet için de kullanılabilen harika ürün aracınızı da sizin gibi tarz gösterecek!

2. Torpidonuz Türk bayrağı ile şenleniyor

Aracınızı kendi zevklerinize göre süslerken en uygun ürünü bulmakta zorlanmanız çok doğal. Eğer Türk bayrağını her yere koymaktan büyük keyif alıyorsanız sizin için bir önerimiz var. Carub Türk Bayraklı Torpido Örtüsü, her araca uygun olması sebebiyle tercih edilen ürünler arasında ön sıralarda bulunuyor. Pelüş malzemeden yapılmış yumuşacık dokuya sahip. Ön veya arka camlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. 160 x 40 ebatlarıyla çoğu torpidoya kolayca uyum sağlıyor. Araç dışında ofis ve ev gibi mekânlarda da dekoratif aksesuar olarak kullanılabilen ürüne göz atmadan geçmeyin.

3. Uzun yolculukları Vuki Oyuncak ile eğlenceli hâle getirin

Seyahatlerde araba kullanmak bazen yorucu ve sıkıcı bir hâl alabiliyor. Özellikle yanınızda çocuğunuz varsa daha da zor oluyor. Vuki Kafa Sallayan Oyuncak, araba hareket ettikçe komik bir görüntü ortaya çıkarıyor. Hem çocuklar hem yetişkinler için eğlenceli olan oyuncağın 6 farklı emoji şekli bulunuyor. En çok beğendiğinizi seçerek torpido veya bagaj kapağı üzerine yerleştirmeniz yeterli oluyor. Siz arabayla yol alırken emoji biblosu da kafa sallamaya başlıyor. Dekoratif ve oldukça keyifli olan oyuncağı araba dışında da kullanmanız mümkün. 17 x 8 cm ebatlarıyla fazla yer kaplamıyor.

4. El yapımı XINL Düş Kapanı sizi kötü enerjilerden koruyor

Nazar, negatif enerji gibi inanışlara sahipseniz tam size göre bir tavsiyemiz var. XINL Düş Kapanı, el işçiliğiyle ve özenle hazırlanıyor. Arabaların dikiz aynasına asılarak kullanılan düş kapanı şıklığıyla da göz dolduruyor. Yolculuklarınız sırasında her gördüğünüzde içinizi açacak harika ürünü isterseniz hediye olarak da verebilirsiniz. Ayrıca düş kapanı araba dışında kullanım alanlarına da sahip. Ev ve ofis duvarlarına asılarak kötü enerjilerden korunmanıza yardımcı oluyor. Kızılderili inanışının sembolü olan düş kapanının yeni doğan bebeklerin kâbus görmesini engellediğine de inanılıyor. Üstelik çevreyi kirletmeyen ve insan vücuduna zarar vermeyen malzemelerle üretiliyor.

5. Neon seviyorsanız kaçırmayın: Eraks Car Accesories Torpido Neon Işığı

Araçlarını renkli ışıklarla süsleyenleri görüp iç geçirenlerden misiniz? İşte bütçenizi zorlamayacak ama aracınıza yarış arabası etkisi verecek bir ürün önerisi ile karşınızdayız! Eraks Car Accesories Torpido Neon Işıklı LED, arabanızın içini aydınlatırken dekoratif etki yaratıyor. Turuncu LED şeritleri torpido kısmına herhangi bir yapıştırıcı kullanmadan monte edebiliyorsunuz. Böylece aracınız da zarar görmemiş oluyor. 12 V enerji ile çalışan ürün araçtan enerji alıyor. Torpido dışında bagaj, kapı içleri veya tampon gibi kıvrımlı alanlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Işığı çok parlak değil ve sürücüyü rahatsız etmiyor.

6. Arabanız daha havalı görünsün istiyorsanız: Evrim Metal Ayı Dikiz Aynası Süsü

Araçları kişiselleştirirken kimileri tatlı süsler kimileri daha havalı süsler kullanmayı tercih ediyor. Kişilik özelliklerinize göre seçeceğiniz aksesuarlar tabii ki çeşitlilik gösteriyor. Evrim Metal Dikiz Aynası Süsü, daha havalı ve karizmatik görünmek isteyenler için ideal bir ürün. Kükreyen vahşi bir ayının görüntüsünden yapılmış süs ile aracınızın iç dekorasyonu tamamen değişiyor. 7 x 8 cm ebatlarındaki ürün çok fazla yer kaplamıyor ve dikkat dağıtmıyor. Siyah metal malzeme ve ustalık ile yapılan ürün uzun kullanım ömrüne sahip.

7. Artikel Kedi Sticker sayesinde aracınız daha eğlenceli gözüküyor

Kedilerin cazibesine dayanamıyor ve her yeri onlarla süslemek istiyorsanız şimdiki önerimize bayılacaksınız. Artikel Kedi Sticker bagaj, yan kapı gibi yerlere uygulanabiliyor. Arabanızın havasını tamamen değiştirecek olan kedi sticker'ları yağmur, çamur ve güneşe de dayanıklı olarak üretiliyor. Parlak yüzeyiyle çok uzaklardan bile fark edilebiliyor. Aracınıza kesinlikle zarar vermiyor ve uygulaması da çok kolay. Çıkarmak istediğiniz zaman kalıntı bırakmadan temizlenebiliyor. Üstelik tekrar kullanıma da uygun. Arabalar dışında bilgisayar, tablet, bisiklet gibi alanları süslemek için de kullanılabiliyor. Vinil malzemeden yapılan ürünü, nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz.

8. M & Roto Aksesuar Direksiyon Kılıfı fark yaratıyor

Arabaları dekoratif eşyalarla süslemek bir tutku hâline dönüşebiliyor. Araba kullanırken en çok göz ününde bulunan direksiyonu M & Roto Aksesuar Direksiyon Kılıfı ile özelleştirmeniz mümkün. Kırmızı ve siyahın mükemmel uyumu aracınızda fark yaratıyor. Uygulaması oldukça kolay olan ürünü gerdirerek direksiyona geçirmeniz yeterli oluyor. Özel dikim yapıldığı için araçların tamamıyla uyumlu olan ürün üstelik çok da rahat. Sürücüyü rahatsız etmiyor ve kayma yapmıyor. Suni deriden özenle üretilen direksiyon kılıfı dayanıklı yapısı sayesinde de uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

9. Tatlı mı tatlı ayna süsü arayanlara özel: Baykuş Araba Aksesuarı

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Dikiz aynalarından sallanan oyuncaklar hemen hemen herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle trafikte geçirilen uzun saatler sırasında bu oyuncaklar sizi sıkıntıdan kurtarabiliyor. Baykuş Araba Aksesuarı da tam olarak böyle bir ürün. El işçiliğiyle ve özenle yapılıyor, tamamen örgü yünden imal ediliyor. Güvenli ve toksik madde içermiyor olmasından dolayı çocuklar oyuncak olarak kullanabiliyor. 6 cm ebatlarıyla çok fazla yer kaplamıyor. Tatlı ve dekoratif görüntüsüyle de arabanıza neşe katıyor. Ayrıca temizlenmesi de çok kolay. Bir file içerisine yerleştirerek çamaşır makinesinde yıkamanız yeterli.

10. Meyzone Klima Şeritleri araba süslemesinde çığır açıyor

Aracınızı süslemeyi çok seviyor ve bulduğunuz hemen her yere renkli şeyler iliştiriyorsanız son önerimiz size gelsin. Meyzone Klima Izgara Hava Çıkış Dekoratif Şeritler, kırmızı rengiyle göz dolduruyor. Arabanızın tüm iç dekorasyonunu tek dokunuşla değiştirmeniz bu şeritlerle mümkün. Kaliteli plastik malzemesi sayesinde sağlam ve dayanıklı kullanım sağlıyor. Klimaya yapıştırmaya gerek kalmıyor, doğrudan takılarak kullanılabiliyor. Böylece araca kesinlikle zarar vermiyor. Paket içerisinde bulunan 10 adet şerit kesilerek kullanılabildiği için tüm klimalarla da uyumlu. Aracında fark yaratmak isteyenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken ürüne göz atmadan geçmeyin.