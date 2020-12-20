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  4. Arabasıyla alışverişe çıkan adam: “Çocuk bezi almaya çıkmıştım, bir kez olsun affedin”

Arabasıyla alışverişe çıkan adam: “Çocuk bezi almaya çıkmıştım, bir kez olsun affedin”

20.12.2020 09:13 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara taviz vermedi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara taviz vermedi. Markete arabasıyla çıktığı için 3 bin 150 lira para cezası kesilen vatandaş, “Çocuk bezi almaya çıkmıştım, bir kez olsun affedin” dedi.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara göz açtırmıyor. Yiğit Polis Merkezi ekipleri tarafından Hükümet Konağı civarında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetim yapıldı. Araçlarıyla sokağa çıkması neticesinde belgesi ve kısıtlamadan muaf olmayanlara ceza kesildi. Durdurulan bir otomobilin sürücüsü, “Çocuk bezi almaya çıkmıştım, bir kez olsun affedin” dese de 3 bin 150 lira ceza yemekten kurtulamadı.

“O zaman yemeğimi eve getirin”
Ekmek ve yiyecek almaya çıktığını ifade eden başka bir sürücü ise, “Şuradan ekmek ve yiyecek alacaktım. Getirin o zaman yemeğimi eve” diyerek sitem etti. Sürücüye cevap veren polis memuru ise, “Siz dışarı çıkmayın yeter ki, gerekirse ben getiririm” dedi.

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