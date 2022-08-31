Arabasıyla çay yatağına yuvarlandı! O sırada rafting yapan sporcular kurtardı

Feci kaza, öğle saatlerinde Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünde meydana geldi. Ahmet Çakmak'ın (64) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Melen Çayı yatağına yuvarlandı. Yaralanan Çakmak, aracın içinden çıkarken, çay yatağından yukarı çıkamadı.

RAFTİNGCİLER KURTARDI

Kazayı haber alan bölgede rafting yapan sporcular, botlarıyla otomobilin yanına giderek, sürücüyü kurtardı. Bota alınan Çakmak, sağlık ekibinin bulunduğu kıyıdaki yere götürüldü.

İlk müdahalesi yapılan Çakmak, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüyü kurtarma anları ise sporcuların kask kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)



