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Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 15:48 | Son Güncelleme

Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı

Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de arabasıyla sahte içki sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atilla K'nin (56) kent genelinde arabasıyla sahte içki sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin aracının Atakent Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde olduğunu belirleyen ekipler. olay yerine gitti.

Polisi fark ederek kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Araçta yapılan aramada 110 adet dolu sahte içki şişesi, 5 litrelik etil alkol ve 1,5 litrelik el yapımı rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Atilla K, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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sahte içki Ümraniye Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü

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