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  4. Arabaya çarpıp düşen yavru güvercini suni teneffüs ve kalp mesajıyla hayata döndürdü

Arabaya çarpıp düşen yavru güvercini suni teneffüs ve kalp mesajıyla hayata döndürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 13.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde market sahibi arabaya çarpan güvercine kalp masajı ve suni teneffüs yaparak müdahale etti.

İlçenin Dicle mahallesinde market işleten Cuma Demirkan isimli genç, market önünde bulunan eşyaları düzelttiği sırada ilk kez uçmaya çalışan güvercin yavrusunun uçup bir arabaya çarptığını ve yere düştüğünü fark etti. Hemen yavru güvercini alıp soğuk suya soktu. Demirkan, suni teneffüs yaparak güvercin yavrusunu hayata döndürmeyi başardı. kendisine gelen güvercin uçarak çevredeki ağaçlara kondu.

Market işletmecisi Cuma Demirkan, "Market önünde eşyaları diziyordum yavru bir güvercinin arabaya çarparak yere düştüğünü gördüm ve koşarak düştüğü yerden aldım. Kalk masajı yaptım, bir süre daha sonra nefes almadığını anlayınca suni teneffüs yapmaya başladım ve soğuk suya koydum. 20 dakika boyunca elimden indirmedim, tekrar canlanan güvercin yavrusu uçarak ağaca kondu” dedi.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Market işletmecisinin güvercine yaptığı kalp masajı ve suni teneffüs çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kayıt edildi.

(İHA)

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