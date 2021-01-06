Daha sportif ve yüksek güçteki otomobil modellerinde büyük jant çapına sahip ve geniş lastikler kullanılmaktadır. Jantın büyük olması, lastiğin geniş olması size bazı avantajlar sağlayabilir. Ayrıca jantın büyük olması ve lastik tabanının geniş olması dezavantaj da olabilir. Arabaya geniş lastik takılır mı ? Otomobile geniş lastik takmak zararlı mı? Arabaya geniş lastik takmanın avantajları ve dezavantajları neler? GENİŞ TABAN LASTİK NEDİR? Taban alanı standart bir lastiğe göre oldukça geniş olan lastiklerdir. Daha önce lastik ölçüleriyle ilgili konulara değinmiştik. Lastik taban alanı 205/55 R16’dan yukarı olan tüm lastikler, geniş tabanlı lastikler sınıfına girer. Geniş tabanlı lastiklerde genel olarak yanak kısmı oldukça ince olur. Ayrıca yükün önemli çoğunluğu lastiğin yanağına bineceği için geniş tabanlı lastiklerin yanak kısmı da sert olarak tasarlanır. GENİŞ TABAN LASTİĞİN ZARARLARI NELER? Her şeyin fazlası zarar. Bu mantığı hayatımızın her yerinde kullanmak işinizi kolaylaştırabilir. Şimdi gelin geniş tabanlı lastiğin zararlarını tek tek inceleyelim

GENİŞ TABANLI LASTİKLER ARACA FAZLA YAKIT YAKTIRIR Geniş tabanlı lastiklerin en büyük dezavantajı, takılı olan aracın yakıt miktarını arttırır. Aracın yakıtını arttıran en büyük etmen ise taban alanında ki artan sürtünme kat sayısı. Taban alanı genişleyen lastik yere daha fazla sürtünür. Daha fazla sürtünme aracı daha fazla enerji harcatmaya iter. Daha fazla enerji harcamak için se daha fazla güç üretmek anlamına gelir. Bu sebepten dolayı arabadaki motr olduğundan daha fazla çalışır. Bu çalışma sonucu da araç standart lastik ile yaktığı yakıttan daha fazla yakar. Burada aslında devreye giren en büyük argüman yuvarlanma direncidir. Yuvarlanma direnci artan aracın harcadığı enerji de artıyor. Bu durumda otomobil her seferinden daha fazla yakıt yakmaya çalışıyor. Lastik genişliği artan araç eğer ki düşük motor gücüne sahip ise olduğundan daha yavaş olacaktır. Sürtünme fazla olacağı için eski performansını gösteremeyecektir. LASTİK MALİYETİNİZ ARTAR Standart ölçülerde bir lastik kullanırken daha geniş tabanlı lastiklere geçerseniz, lastik başına maliyetiniz fazlasıyla artacaktır. Lastik fiyatları 2021 yılı içerisinde fiyatı artış gösteren parçalar arasında. Geniş tabanlı lastikler diğer lastiklere oranla daha fazla kauçuk malzemeden oluşturulduğu için, daha pahalı oluyorlar. Buda lastik başına maliyetinizi fazlasıyla arttırıyor.

ÖZELLİKLE YAĞMURLU HAVALARDA YOL TUTUŞ AZALIR Geniş tabanlı lastikler ile yağışlı havalarda yol tutuş konusunda başarılı olamayabilirsiniz. Taban alanı geniş lastik artan su birikintileri sebebiyle daha çok kaymaya meyilli olur. Ayrıca lastik ideal sıcaklığa ulaşamadığı içinde yol tutuş konusunda vasat kalabilir. KARLI ZEMİNLAR KABUS OLABİLİR Taban alanı geniş lastikler karlı havalarda da yeterli performans gösteremezler. Bunun sebebi ise dar lastiklere göre geniş tabanlı lastiklerin yere daha az basınç uygulaması. Burada hatta ince lastiğin yanında çivili olan versiyonlarda kullanılır. DİREKSİYON HAREKETLERİ ZORLAŞIR Geniş tabanlı lastiklerin sürtünme alanı oldukça fazla olacağı için, direksiyonu çevirirken zorlanabilirsiniz. SÜSPANSİYON SİSTEMİ DAHA ÇABUK BOZULABİLİR! İnce taban lastiklerde yanak kalınlığı fazla olduğu için, özellikle geçilen çukur ve benzeri yerlerde ilk darbenin çoğunu lastik yanağı sönümler. Kalın tabanlı lastiklerde ise bu durum o şekilde olmaz. Kalın tabanlı lastiklerde yanak alanı ince olduğu için, yerden gelen darbeleri lastiğin yanak kısmı çok fazla ememez. Bu durumda tüm darbe yükü ilk olarak süspansiyona biner. Böylece süspansiyon sistemini olduğundan daha çabuk eskimeye yüz tutar.

GENİŞ TABAN LASTİĞİN AVANTAJLARI NELER? Her şeyin fazlası zarar. Bu mantığı hayatımızın her yerinde kullanmak işinizi kolaylaştırabilir. Şimdi gelin geniş tabanlı lastiğin avantajlarını tek tek inceleyelim KURU ZEMİNLERDE DAHA İYİ YOL TUTUŞ SAĞLAR Kuru zeminlerde geniş tabanlı lastikler daha fazla avantaj sağlar. Buradaki yol tutuşu arttıran etmen, sürtünme alanının ince tabanlı lastiğe göre daha fazla olması. Sürtünme arttığında özellikle dönüşlerde yol tutuş artar. DAHA GEÇ AŞINIRLAR Geniş tabanlı lastikler ince tabanlı lastiklere göre daha az basınç yaptığı için, daha geç aşınırlar. Bu sayede lastiklerin ömrü daha geç tamamlanır. ARAÇ AĞIRLIK MERKEZİNİ AŞAĞI ÇEKER Ağırlık merkezinin aşağıda olması tüm araçlar için avantajdır. Bu tarz araçlarda daha geniş tabanlı lastikler kullanıldığında, ağırlık merkezi daha da aşağı düşer. Bu da yine özellikle viraj dönüşü sırasında araca büyük katkı sağlar. GENİŞ TABAN LASTİK MUAYENEDEN GEÇER Mİ? En çok sorulan sorulardan biri de geniş tabanlı lastikler araç muayenesinden geçer mi? Burada ilk etapta hangi ölçüde lastik ve jant kullandığınız önemlidir. Eğer ki aracınızın kataloğunda kullanılan lastik ve jant ölçülerinde iseniz sizin için bir sorun olmayacaktır. Ancak lastikleriniz katalogdaki değerlerden daha da farklı ise muayeneden geçemezsiniz.