HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Arabaya geniş lastik takılır mı ? Otomobile geniş lastik takmak zararlı mı? Arabaya geniş lastik takmanın avantajları ve dezavantajları neler?

Arabaya geniş lastik takılır mı ? Otomobile geniş lastik takmak zararlı mı? Arabaya geniş lastik takmanın avantajları ve dezavantajları neler?

06.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Arabaya geniş lastik takılır mı ? Otomobile geniş lastik takmak zararlı mı? Arabaya geniş lastik takmanın avantajları ve dezavantajları neler?

Çevremizde gördüğümüz Bazı araçların daha geniş lastiklere sahip olduğunu görebiliriz. Araba üreticileri ürettiği araçları için en uygun lastik genişliklerini ve lastik (jant) çaplarını fabrikasyon olarak belirlerler. Fabrikasyon olan bu ölçüler aracın yakıt tipi, motor hacmi, motor gücü ve torku, aracın şasi-karoseri yapısına bağlı olarak değişim göstermektedir. Peki, standart aracımıza sonradan geniş lastik takabilir miyiz? Arabaya geniş lastik takmak zararlı mı ?

Daha sportif ve yüksek güçteki otomobil modellerinde büyük jant çapına sahip ve geniş lastikler kullanılmaktadır. Jantın büyük olması, lastiğin geniş olması size bazı avantajlar sağlayabilir. Ayrıca jantın büyük olması ve lastik tabanının geniş olması dezavantaj da olabilir. Arabaya geniş lastik takılır mı ? Otomobile geniş lastik takmak zararlı mı? Arabaya geniş lastik takmanın avantajları ve dezavantajları neler?

GENİŞ TABAN LASTİK NEDİR?

Taban alanı standart bir lastiğe göre oldukça geniş olan lastiklerdir. Daha önce lastik ölçüleriyle ilgili konulara değinmiştik. Lastik taban alanı 205/55 R16’dan yukarı olan tüm lastikler, geniş tabanlı lastikler sınıfına girer. Geniş tabanlı lastiklerde genel olarak yanak kısmı oldukça ince olur. Ayrıca yükün önemli çoğunluğu lastiğin yanağına bineceği için geniş tabanlı lastiklerin yanak kısmı da sert olarak tasarlanır.

GENİŞ TABAN LASTİĞİN ZARARLARI NELER?

Her şeyin fazlası zarar. Bu mantığı hayatımızın her yerinde kullanmak işinizi kolaylaştırabilir. Şimdi gelin geniş tabanlı lastiğin zararlarını tek tek inceleyelim

2021 Benzin pompa fiyatlarına indirim geldi!

GENİŞ TABANLI LASTİKLER ARACA FAZLA YAKIT YAKTIRIR

Geniş tabanlı lastiklerin en büyük dezavantajı, takılı olan aracın yakıt miktarını arttırır. Aracın yakıtını arttıran en büyük etmen ise taban alanında ki artan sürtünme kat sayısı. Taban alanı genişleyen lastik yere daha fazla sürtünür. Daha fazla sürtünme aracı daha fazla enerji harcatmaya iter. Daha fazla enerji harcamak için se daha fazla güç üretmek anlamına gelir. Bu sebepten dolayı arabadaki motr olduğundan daha fazla çalışır. Bu çalışma sonucu da araç standart lastik ile yaktığı yakıttan daha fazla yakar. Burada aslında devreye giren en büyük argüman yuvarlanma direncidir. Yuvarlanma direnci artan aracın harcadığı enerji de artıyor. Bu durumda otomobil her seferinden daha fazla yakıt yakmaya çalışıyor. Lastik genişliği artan araç eğer ki düşük motor gücüne sahip ise olduğundan daha yavaş olacaktır. Sürtünme fazla olacağı için eski performansını gösteremeyecektir.

Lastik maliyeti

LASTİK MALİYETİNİZ ARTAR

Standart ölçülerde bir lastik kullanırken daha geniş tabanlı lastiklere geçerseniz, lastik başına maliyetiniz fazlasıyla artacaktır. Lastik fiyatları 2021 yılı içerisinde fiyatı artış gösteren parçalar arasında. Geniş tabanlı lastikler diğer lastiklere oranla daha fazla kauçuk malzemeden oluşturulduğu için, daha pahalı oluyorlar. Buda lastik başına maliyetinizi fazlasıyla arttırıyor.

ÖZELLİKLE YAĞMURLU HAVALARDA YOL TUTUŞ AZALIR

Geniş tabanlı lastikler ile yağışlı havalarda yol tutuş konusunda başarılı olamayabilirsiniz. Taban alanı geniş lastik artan su birikintileri sebebiyle daha çok kaymaya meyilli olur. Ayrıca lastik ideal sıcaklığa ulaşamadığı içinde yol tutuş konusunda vasat kalabilir.

karlı zeminler kabus olur

KARLI ZEMİNLAR KABUS OLABİLİR

Taban alanı geniş lastikler karlı havalarda da yeterli performans gösteremezler. Bunun sebebi ise dar lastiklere göre geniş tabanlı lastiklerin yere daha az basınç uygulaması. Burada hatta ince lastiğin yanında çivili olan versiyonlarda kullanılır.

DİREKSİYON HAREKETLERİ ZORLAŞIR

Geniş tabanlı lastiklerin sürtünme alanı oldukça fazla olacağı için, direksiyonu çevirirken zorlanabilirsiniz.

SÜSPANSİYON SİSTEMİ DAHA ÇABUK BOZULABİLİR!

İnce taban lastiklerde yanak kalınlığı fazla olduğu için, özellikle geçilen çukur ve benzeri yerlerde ilk darbenin çoğunu lastik yanağı sönümler. Kalın tabanlı lastiklerde ise bu durum o şekilde olmaz. Kalın tabanlı lastiklerde yanak alanı ince olduğu için, yerden gelen darbeleri lastiğin yanak kısmı çok fazla ememez. Bu durumda tüm darbe yükü ilk olarak süspansiyona biner. Böylece süspansiyon sistemini olduğundan daha çabuk eskimeye yüz tutar.

GENİŞ TABAN LASTİĞİN AVANTAJLARI NELER?

Her şeyin fazlası zarar. Bu mantığı hayatımızın her yerinde kullanmak işinizi kolaylaştırabilir. Şimdi gelin geniş tabanlı lastiğin avantajlarını tek tek inceleyelim

virajlari-donerken-dikkat-edilmesi-gerekenler

KURU ZEMİNLERDE DAHA İYİ YOL TUTUŞ SAĞLAR

Kuru zeminlerde geniş tabanlı lastikler daha fazla avantaj sağlar. Buradaki yol tutuşu arttıran etmen, sürtünme alanının ince tabanlı lastiğe göre daha fazla olması. Sürtünme arttığında özellikle dönüşlerde yol tutuş artar.

DAHA GEÇ AŞINIRLAR

Geniş tabanlı lastikler ince tabanlı lastiklere göre daha az basınç yaptığı için, daha geç aşınırlar. Bu sayede lastiklerin ömrü daha geç tamamlanır.

ARAÇ AĞIRLIK MERKEZİNİ AŞAĞI ÇEKER

Ağırlık merkezinin aşağıda olması tüm araçlar için avantajdır. Bu tarz araçlarda daha geniş tabanlı lastikler kullanıldığında, ağırlık merkezi daha da aşağı düşer. Bu da yine özellikle viraj dönüşü sırasında araca büyük katkı sağlar.

geniş tabanlı lastikler araç muayenesinden geçer mi

GENİŞ TABAN LASTİK MUAYENEDEN GEÇER Mİ?

En çok sorulan sorulardan biri de geniş tabanlı lastikler araç muayenesinden geçer mi? Burada ilk etapta hangi ölçüde lastik ve jant kullandığınız önemlidir. Eğer ki aracınızın kataloğunda kullanılan lastik ve jant ölçülerinde iseniz sizin için bir sorun olmayacaktır. Ancak lastikleriniz katalogdaki değerlerden daha da farklı ise muayeneden geçemezsiniz.

Kış lastiği taban alanı geniş mi olmalı dar mı

KIŞ LASTİĞİ DAR MI OLMALI GENİŞ Mİ?

Lastik ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri ise kış lastiklerinin boyutlarıyla ilgili oluyor. Kış lastikleri genelde daha ince tabanlı olarak tercih edilir. İnce taban lastiklerin basıncı daha fazla olduğu için bu tarz zeminlerde size tutuş konusunda daha yardımcı olacaklardır. Akabinde bu lastiklerin taban alanlarına ek olarak üzerinde çivi destekli olanlar da tercih edilir. Üzerindeki çiviler ile bu lastikler yoğun karlı zeminlerde daha iyi bir çekiş size sunarlar.

Son olarak toparlamak gerekirse, geniş tabanlı lastikler daha çok gündelik kullanımda ıslak olmayan zeminlerde size fazlasıyla avantaj sağlar. Bunun yanında güçlü otomobillerin özellikle kuru zeminde çekiş ve yol tutuşunu arttırır. Ama zemin ıslandığında işler geniş tabanlı lastikler için iyi gitmemeye başlıyor. Bu kez ince tabanlı lastikler oldukça ön plana çıkmaya başlıyor. İnce tabanlı lastikler özellikle ıslak zeminlerde hem çekişi hem de yol tutuşu arttırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
2. el araba fiyatlarına zam geliyor!2. el araba fiyatlarına zam geliyor!
Teravih namazının önemi nedir?Teravih namazının önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

2. el araba fiyatlarına zam geliyor! 2. el araç fiyatları ne zaman yükselecek?

2. el araba fiyatlarına zam geliyor!

2021 Benzin pompa fiyatlarına indirim geldi!

Benzin pompa fiyatlarına indirim geldi!

Yeni Hyundai i10'un 2021 fiyat listesi belli oldu. 2021 yılında yeni Hyundai i10 ne kadar?

2021 yılında yeni Hyundai i10 ne kadar?

Klima sistemi nasıl çalışır? Klima sistemindeki parçalar neler? Klima sistemi nasıl temizlenir?

Klima sistemi nasıl çalışır?

Rotary Wankel motor nedir? Nasıl çalışır? Wankel motorun avantajları neler? Wankel motorun dezavantajları neler?

Rotary Wankel motor nedir? Nasıl çalışır?

Yeni Peugeot 2008 2021 yılı fiyat listesi belli oldu! 2021 yılında Yeni Peugeot 2008’in fiyatları arttı mı? Yeni 2008 ne kadar?

Yeni Peugeot 2008 2021 yılı fiyat listesi belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.