Arabaya koşulan at, yola yığıldı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de arabaya koşulan at, yol kenarında yığılıp kaldı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Kent merkezindeki Kurdali Mahallesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü civarında çekildiği belirtilen görüntülerde, arabaya koşulan atın yol kenarında yığıldığı görüldü. Etrafta toplanan insanlar ise atı ayağa kaldırmaya çalışıyor.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcının çektiği görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.
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