Arabaya LPG takmak motora zarar verir mi? Aracınıza LPG taktıracaksanız bunlara dikkat

LPG, basit tabir ile sıvılaştırılmış petrol gazı olarak bilinir. Standart olarak renksiz ve kokusuz bir gaz olan LPG, kaçak ve benzeri bir durumda tehlike yaratmaması için özel bir karışım ile kokulu hale getirilmiştir. Herhangi bir sızıntı oluşursa bunun fark edilmesi için önemli bir konudur?
Aracınızın ateşleme sistemine göre sistemde yer alacak argümanlar değişim gösterir. Şimdi bunları sizin için sıralayalım
LPG sisteminin aktif veya pasif olduğunun kontrolünü sağlayan parçadır. Araç sahibinin en çok muhatap olduğu parça olan bu anahtar, üzerinde yakıt seviyesini de barındırır.
Sistemin bir düzen içerisinde çalışmasını sağlayan parçadır.
LPG sisteminde sorun olduğunda otomatik olarak gazı kesen bir devredir.
LPG sisteminin aktif olduktan sonra benzin pompasının çalışmamasını sağlayan devredir.
Tankınızda ne kadar yakıt kaldığını ölçen parçadır.
Yakıtın yanma odasına püskürtülmesini kontrol eden ve sağlayan sistemdir.
Aslında bu konuda bir çok başlık vardır. Bu başlıkları videomuzda detaylı olarak açıkladık. Hatta bir de yetinmedik ve 0-100 hızlanma testini LPG ve Benzinde denedik. Sizce 0-100 yarışını hangisi kazandı? Cevabı videomuzda.