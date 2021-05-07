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  4. Arabaya LPG takmak motora zarar verir mi? Aracınıza LPG taktıracaksanız bunlara dikkat

Arabaya LPG takmak motora zarar verir mi? Aracınıza LPG taktıracaksanız bunlara dikkat

07.05.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan yakıt maliyetleri benzinli araç sahiplerini LPG kullanımına daha çok itiyor. Ancak merdiven altı yerlerde yapılan LPG uygulamaları, araçların motoruna zarar verdiği gibi araç sahibini de hayati tehlikeyle baş başa bırakıyor. Peki Arabaya LPG takmak motora zarar verir mi? Arabaya LPG taktırırken nelere dikkat etmek gerek? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

Arabaya LPG takmak motora zarar verir mi? Aracınıza LPG taktıracaksanız bunlara dikkat

LPG, basit tabir ile sıvılaştırılmış petrol gazı olarak bilinir. Standart olarak renksiz ve kokusuz bir gaz olan LPG, kaçak ve benzeri bir durumda tehlike yaratmaması için özel bir karışım ile kokulu hale getirilmiştir. Herhangi bir sızıntı oluşursa bunun fark edilmesi için önemli bir konudur?

LPG SİSTEMİNDE HANGİ PARÇALAR YER ALIR?

Aracınızın ateşleme sistemine göre sistemde yer alacak argümanlar değişim gösterir. Şimdi bunları sizin için sıralayalım

LPG ANAHTARI

LPG sisteminin aktif veya pasif olduğunun kontrolünü sağlayan parçadır. Araç sahibinin en çok muhatap olduğu parça olan bu anahtar, üzerinde yakıt seviyesini de barındırır.

LPG BEYNİ

Sistemin bir düzen içerisinde çalışmasını sağlayan parçadır.

GAZ KESİCİ

LPG sisteminde sorun olduğunda otomatik olarak gazı kesen bir devredir.

BENZİN KESİCİ

LPG sisteminin aktif olduktan sonra benzin pompasının çalışmamasını sağlayan devredir.

LPG ŞAMANDIRASI

Tankınızda ne kadar yakıt kaldığını ölçen parçadır.

LPG ENJEKTÖRLERİ

Yakıtın yanma odasına püskürtülmesini kontrol eden ve sağlayan sistemdir.

ARACINIZA LPG TAKTIRIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREK?

Aslında bu konuda bir çok başlık vardır. Bu başlıkları videomuzda detaylı olarak açıkladık. Hatta bir de yetinmedik ve 0-100 hızlanma testini LPG ve Benzinde denedik. Sizce 0-100 yarışını hangisi kazandı? Cevabı videomuzda.


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