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Arabayı gördü neye uğradığını şaşırdı! İçinde iki çocuğunun olduğunu öğrenince diz çöküp ağladı

02.06.2024 14:39
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Antalya'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı! Bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek içi boş bir sulama kanalına düştü. Olay yerine gelen Süleyman K. çocuklarının içinde olduğu aracı görünce hayatının şokunu yaşadı. Diz çöküp ağlayan babanın çocukları kazayı sıyrıklarla atlatırken bir kişi de sıkıştığı yerden 15 dakikada kurtarılabildi.

Arabayı gördü neye uğradığını şaşırdı! İçinde iki çocuğunun olduğunu öğrenince diz çöküp ağladı

Antalya'da sulama kanalının beton blokuna çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçtaki iki oğlunun kaza geçirdiği haberini alıp olay yerine gelen Süleyman K., diz çöküp gözyaşı döktü. Süleyman K.'nin biri sürücü olan çocukları kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, araçta sıkışan Ali Sarı'yı ise itfaiye kurtardı.

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ÇEVREDEKİLER HABER VERDİ

Kaza, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Antalya-Kemer yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet K., şehir merkezinden Kemer istikametine seyir halinde olduğu 15 DG 855 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra içerisinde su bulunmayan kanalın beton blokuna vurup durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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15 DAKİKALIK MÜCADELE

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Ali Sarı'yı 15 dakikalık çabanın ardından bulunduğu yerden sedyeye alarak çıkarttı. Kazayı hafif atlatan sürücü Ahmet K. ile kardeşi Mustafa K. (16), tedbir amaçlı ambulansa alındı.

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DİZ ÇÖKÜP GÖZ YAŞI DÖKTÜ

Kazayı haber alıp olay yerine gelen baba Süleyman K. ise panikle çocuklarına baktı. Süleyman K., sürücü olan oğlu Ahmet K.'ye sarıldıktan sonra diz çöküp, gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Süleyman K. su isterken, oğlu Ahmet K. ise 'Su yok mu' diye bağırmaya başladı.

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EKİPLERE DE ZOR ANLAR YAŞATTILAR

Süleyman K. ile oğlu Ahmet K., polise de zorluk çıkarttı. Bir süre sonra sakinleştirilen Süleyman K., küçük oğlu Mustafa K. ile ambulansa binerek hastaneye giderken, Ahmet K. ise tedaviyi kabul etmedi. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlatırken, hurdaya dönen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. (DHA)

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_62351Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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antalya baba kaza
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