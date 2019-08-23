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Arabayla dükkana daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir dükkanın ön camına çarpan otomobil paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi’nde 43 SD 908 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, kaldırıma çıkarak su arıtma işi ile uğraşan işletmenin ön camına çarptıktan sonra durabildi.

Arabayla dükkana daldı

Eskişehir’de bir dükkanın ön camına çarpan otomobil paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi’nde 43 SD 908 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, kaldırıma çıkarak su arıtma işi ile uğraşan işletmenin ön camına çarptıktan sonra durabildi. Kaza sonrasında işletmenin camı büyük bir gürültüyle kırılırken dükkanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza sonrasında araç içinde yolcu olarak bulunan bir kadın ise fenalık geçirdi. Kazanın yaşandığı anda işletme içinde bulunan Özgür Köroğlu, büyük korku yaşadığını ifade etti. Köroğlu, "Ben olayı şu şekilde gördüm. Bir patlama sesi geldi. Kafayı kaldırdım, arabanın camı kırdığını gördüm. Erkek bir sürücü vardı. Yanında da bir kadın oturuyordu. Şükür kimseye bir şey olmadı. Ama burada önemli olan yaya kaldırımında bir şey olmaması. Orada biri olsaydı çarpabilirdi. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldiler. İşlemleri yaptılar. Ben içerde çalışıyordum. Çok büyük bir gürültü yaşandığı için biz de korktuk içeride. Sonra zaten kazayı gören herkes buraya akın etti. Sağ olsunlar içeriden çıkardılar mağdurları. Daha sonra gelip burada işlem yaptılar sağlık ekipleri" ifadelerini kullandı.
Kaza sonrasında ise işletmenin camları yeniden takıldı.

Arabayla dükkana daldı

Arabayla dükkana daldı

Arabayla dükkana daldı

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