Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Uzun bir yolculuğa çıktığınızda hayal ettiğiniz gibi keyifli bir macera yaşamanız hiç de zor değil. Bunun için bazı ürünleri yanınızdan eksik etmemelisiniz. Bu ekipmanların neler olduğunu merak ediyorsanız çok şanslısınız. Hem huzurlu bir seyahat hem can güvenliğiniz için gerekli olan malzemeleri sizler için bir araya getirdik. Gelin, yol boyunca rahat olmanızı sağlayacak bu ürünlere birlikte bakalım!

1. İlk yardım paketi olmazsa olmaz

Dileriz ki hiçbirinizin ilk yardım paketine ihtiyacı olmaz ancak olası durumlarda hayat kurtarıcı olduğunu biliyorsunuz. Hem kendiniz hem sevdikleriniz için yapacağınız ilk tıbbi müdahale bazen hayat kurtarabilir. Bunun için size yolculuğunuz boyunca güven verecek Ecza Dolabı Yedek İçeriği'ni temin etmenizi tavsiye ederiz. Boyun korsesi ve el feneri de dahil olmak üzere bu pakette ilk yardım kılavuzu, makas, yanık örtüsü, düdük, eldiven ve çengelli iğne yer alıyor. Ayrıca suni solunum maskesi, bandaj, steril kompres, flaster, elastik sargı ve üçgen sargı bezi gibi malzemeler de bulunuyor.

2. Trafik seti ile güvenli bir yolculuk yapabilirsiniz

Yol boyu size emek veren aracınızda ne yazık ki bazı aksamalar olabilir. Özellikle de uzun süren yolculuklarda kendiniz kadar aracınızın ihtiyaçlarını da sağlamak istersiniz, değil mi? İşte, tam da bu noktada FM Kablolu Trafik Seti imdadınıza yetişiyor. Bu setin içinde 2 adet reflektör, 1 adet plastik takoz, 1 adet emniyet kemerinden çekme halatı, 1 adet yangın tüpü ve 1 adet 1200 amper takviye kablosu bulunuyor. Bütün bunların yanı sıra paketin içinde ilk yardım çantası da yer alıyor.

3. Yedek akü ihmal edilmeye gelmez

Keyifli bir yolculuk öncesinde ihtiyacınız olabilecek birçok malzemeyi hazırlamış olabilirsiniz. Peki, aracınızın aküsünün de asla ihmale gelmeyeceğini biliyorsunuz, değil mi? Yolculuk sırasında bitebilecek akü yüzünden yolda kalma ihtimaliniz olduğunu düşününce aracınızda mutlaka yedek akü bulundurmalısınız. Bunun için taşıtınızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren BlueFuture İnci Araba Aküsü'nü tercih edebilirsiniz. Uzun ömrüyle size eşlik edecek İnci Formul A Akü sayesinde yolda kalma endişesi yaşamadan yolunuza devam edebilirsiniz. Böylece daha keyifli bir yolculuk deneyimi edinebilirsiniz.

4. Araç kriko seti olmadan yola çıkılır mı hiç?

Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce lastiklerinizi mutlaka gözden geçiriyor olmalısınız. Ancak ne kadar dikkat etseniz de bazı aksaklıklara engel olamazsınız, değil mi? Yolculuk sırasında aracınızın lastiği patlarsa bu problemi bir kriko seti sayesinde halledebilirsiniz. Bijon anahtarı ile sunulan ürün, bagajınızda fazla yer kaplamaz ve ihtiyaç hâlinde elinizin altında bulunur. Paslanmaz malzemelerden üretilen araç krikosu ve bijon anahtarı, taşıtınızı 40 cm'ye kadar yukarı kaldırmanızı sağlar. Üstelik bu esnada ürünün 1,5 tonluk taşıma gücü ve mekanik akordiyon sistemi sayesinde fazla efor sarf etmenize gerek kalmaz.

5. Arabanızda mini bir buzdolabına ne dersiniz?

Uzun bir yolda size eşlik edecek mini bir buzdolabı ister misiniz? "Tabii ki isterim!" diyeceğinizi tahmin ediyoruz çünkü nerede olursanız olun, mutfağınızın konforunu özlersiniz. Arabanız ile yapacağınız seyahatlerde bu konfordan mahrum kalmak istemiyorsanız Igloo Mini Buzdolabı'nı tercih edebilirsiniz. Hem soğutma hem ısıtma özelliği olan buzdolabı, ortam sıcaklığının 15 °C altına kadar soğutma yapabiliyor. Pratik kullanımıyla size rahatlık sağlayacak ürünün 65 °C'ye kadar ısıtma kapasitesi de var. 2 litrelik şişeleri dik olarak muhafaza edebileceğiniz buzdolabının hacmi 24 L, ağırlığı ise 3,5 kg. Ürün, geniş hacmi sayesinde ihtiyaçlarınızı yanınızda taşımanızı sağlıyor.

6. Termal korumalı çantanın ayrıcalığını yaşayın

Uzun yolda bir şeyler yiyip içmek, o yolculuğu daha keyifli kılar. Yalnız besinlerin sıcaklık değişimi nedeniyle bu keyfi tam olarak yaşayamayabilirsiniz. Neyse ki bu can sıkıcı durumu önlemenin kolay yolu var. Seyahatlerinizde tercih edebileceğiniz ve rahatlıkla kullanacağınız Biggdesign Isı Yalıtımlı Termal Çanta, ayarlanabilir askısıyla kolaylık sağlıyor. Su geçirmeyen polyester kumaştan imal edilen çantanın ön kısmında saklama cebi, her iki yanında ise file cep bulunuyor. 15 litrelik hacmi olan bu şık ürün, 37 x 30 x 15 cm boyutlarında satışa sunuluyor. Termal çanta sadece işlevsel özellikleriyle değil, şık tasarımıyla da beğeni kazanıyor.

7. Yedek su olmadan asla!

Seyahate başlamadan önce "Nasıl olsa yolda tedarik ederim." düşüncesi bazı aksamalara yol açabilir ama su gibi temel ihtiyaçlarınızın tümünü arabaya koyarsanız tabii ki böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Şehirler arası yolculuklarda uzun süre bir dinlenme tesisi ya da benzin istasyonu ile karşılaşmayabilirsiniz. Bu nedenle yanınızda bol bol su taşımanız gerekir. Bu konuda size önerimiz Munzur Su. İdeal ph derecesi ile kaynağında ambalajlanan Munzur Su'yu ilk denemeden sonra sadece yolculuklarınıza değil, hayatınıza da dahil edeceksiniz. %100 doğal içerikli suyu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. 24'lü ambalajı sayesinde canınız istediğinde su içebilirsiniz.

8. Yolculuk sırasında cildinizi korumayı unutmayın

Hem yolculuğunuz sırasında hem gündelik hayatınızda cildinizi zararlı ışınlardan koruyor musunuz? Özellikle uzun süren araç yolculuklarında camlardan içeriye sızan güneş ışınları cildinizi tahriş edebilir ve bazı deri problemlerine neden olabilir. Neyse ki yol boyunca belirli aralıklarla tazeleyebileceğiniz Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50, size beklediğinizden daha fazlasını veriyor. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildinizi besleyerek serbest radikallere karşı koruma sağlıyor. Güçlü antioksidan özelliği bulunan bu ürünü dört mevsim boyunca yapacağınız tüm seyahatlerde güvenle kullanabilirsiniz.

9. Islak mendilleriniz hazır mı?

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"Her yolculukta ve koşulda yardımınıza koşan ıslak mendiller hazır mı?" diye sorsak "Asla unutmam!" diyeceğinizi tahmin ediyoruz. Arabada bir şeyler atıştırdıktan sonra ya da üzerinize bir şey döküldüğünde eliniz hemen ıslak mendillere gider. Dolayısıyla özellikle uzun yola çıkarken yanınızda mutlaka bu hijyen ürünlerini bulundurmanız gerekir. Multi-vitamin formülüyle hazırlanan Papilion Aloe Vera Islak Mendil ne alkol ne paraben içeriyor. Tüm cilt tipleri için uygun olarak üretilen ıslak mendil, 3'lü paket şeklinde ambalajlanıp kullanıma sunuluyor. Bu sayede uzun süre boyunca size eşlik ediyor.

10. Katlanabilir sandalye ile tabiatın tadını çıkarın

Uzun yol seyahatlerinde arabanızı tercih etmenizin sebebi sizi özgür kılması mı? Bu özgürlük sayesinde hoşunuza giden mekânlarda dilediğiniz gibi vakit geçirmenin ayrıcalığını da yaşıyor olabilirsiniz. Peki, yolculuk sırasında hoş bir manzara gördüğünüzde bir süre oturup tabiatı izlemek ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise Shadow Katlanabilir Sandalye'yi tercih edebilirsiniz. Taşıma çantasıyla size kolaylık sağlayacak olan bu şık ürün, paslanma ve kararma yapmıyor. Ayrıca kalın profili sayesinde 110 kg'a kadar taşıma kapasitesi sunuyor. Polyester kumaştan üretilen sandalyenin mola sırasında çayınızı ya da kahvenizi koyabilmeniz için bir de bardak koyma yeri bulunuyor.