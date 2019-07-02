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"Arabuluculuk sayılarında Avrupa'da bir numarayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar: - "Bu yılın sonuyla birlikte 6 yılda 1 milyonu aşkın arabuluculuk uygulaması ülkemizde gerçekleşmiş olacak. Bu rakamlar bizi dünyada bir numara haline getirecek. Arabuluculuk sayılarında Avrupa'da bir numarayız"

ANKARA(AA) - Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, "Bu yılın sonuyla birlikte 6 yılda 1 milyonu aşkın arabuluculuk uygulaması ülkemizde gerçekleşmiş olacak. Bu rakamlar bizi dünyada bir numara haline getirecek. Arabuluculuk sayılarında Avrupa'da bir numarayız." dedi.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Türkiye Arabuluculuk Merkezince bir otelde "İnşaat Sektöründe Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Semineri" düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Öztatar, burada yaptığı konuşmada, arabuluculuğu bir toplumsal barış projesi olarak gördüklerini ve Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarında ilerleme kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin arabuluculuk rakamlarında Avrupa ile ABD'nin 20 yılda elde ettikleri başarıya 5 yılda ulaştığına dikkati çeken Öztatar, "INTES'in kurduğu arabuluculuk merkezinde 2018 yılında yapılan arabuluculuk sayısı 45 bin uyuşmazlıktır. Bu tek bir arabuluculuk merkezinde ortaya çıkıyor. Ayrıca INTES'in arabuluculuk merkezi Afrika'daki uyuşmazlıkları da çözebiliyor. Ağustos ayında Sayın Bakanımızın katılımıyla Singapur ile arabuluculuk anlaşması yapacağız. Arabuluculuk anlaşmalarının uluslararası icrasını da yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de arabuluculuğun uygulanmaya başladığı 2013'te 4 uyuşmazlığın çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Öztatar, şunları kaydetti:

"2014'te 200, 2015'te bin 200, 2016'da 4 bin 800, 2017'de 25 bin, 2018'de 350 bin ve bu sene 650 bin arabuluculuk yapacağız. Bu yılın sonuyla birlikte 6 yılda 1 milyonu aşkın arabuluculuk uygulaması ülkemizde gerçekleşmiş olacak. Bu rakamlar bizi dünyada bir numara haline getirecek. Arabuluculuk sayılarında Avrupa'da bir numarayız."

Dava şartı olmadan arabuluculuğa gelenlerin sayısına ilişkin de Öztatar, "2000-2018 tarihinden bugüne kadar insanların arabuluculuğa kendi istekleriyle geldiği dosya sayısı 155 bin 956 olmuştur. Bu yıl 6 ay içerisinde bu rakam 67 bin 466'dir." bilgilerini paylaştı.

Öztatar, arabuluculukta uzmanlaşmayı sağlamayı hedeflediklerini, bu doğrultuda Bakanlık olarak çalışma yaptıklarını ve 10 alan belirlediklerini aktardı.

Arabuluculukta ticari uyuşmazlıkların hızlı çözüldüğünün altını çizen Öztatar, "Yargılamalar bir usuller bütünü. Bu bir zaman alıyor. Arabuluculukta uyuşmalıkları kısa sürede çözüyoruz. Biz 4 hafta içerisinde 600 bine yakın dosyayı getirip insanlarla buluşturduk. Toplantılarda ilk oturuma katılım oranı yüzde 92 seviyesindedir. Her 100 insandan 92'sini masaya oturtmuşuz. Ticari uyuşmazlıkları 8 haftada çözüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar İnşaat Sektöründe Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk

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