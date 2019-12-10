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Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı! 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 03:56 | Son Güncelleme

Arabuluculuk sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adalet Bakanlığı 25 Kasım'da gerçekleştirilen ve milyonlarca adayın katıldığı Arabuluculuk sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı.

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı! 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler!

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı. 25 Kasım 2019 tarihinde milyonlarca avukat ve hukuk fakültesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen Arabuluculuk sınav sonuçları Adalet Bakanlığı tarafından açıklandığı duyuruldu. İşte, Arabulucluk sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar haberimizde...

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Arabuluculuk sınavına katılan adaylar sonuçlara, www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir.

Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI İTİRAZI

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, Üniversite’nin Gazi Şubesi Halk Bankası’na açılacak TR 800001200129400004000229 numaralı hesabına 40,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Süre hesabında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, imzası, T.C. Kimlik Numarası, adresi ve itiraza ilişkin talebin yer almadığı dilekçeler işleme alınmayacaktır.

İtiraz dilekçesi Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Başka yollardan yapılan veya zamanında ulaşmayan itirazlar dikkate alınmaz. Sınava yapılan itirazlar Daire Başkanlığı tarafından Üniversiteye 7 (yedi) gün içerisinde bildirilecektir. itiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında yazılı olarak gönderilecektir. İtirazı kabul edilenlerin listesi ayrıca Daire Başkanlığının http://www.adb.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

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