Arabuluculuk sınavına hazırlık için iki günlük eğitim 

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ADALET Bakanlığı'nca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı için eğitimlerini daha önceden alan ve bu sınava girmeye hak kazanan hukuk fakültesi mezunları için İstanbul'da Çağlayan ve Kartal'daki adliyelerde iki gün sürecek sınava hazırlık eğitimi düzenleniyor. Sınavda başarılı olan 5 bin kişi görevlendirilecek.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Başkent Üniversitesi'nin katkılarıyla İstanbul'da Çağlayan ve Kartal'daki adliyelerde bugün ve yarın yapılmak üzere iki günlük Arabuluculuk Sınavı'na hazırlık eğitimi düzenledi. İstanbul Adalet Sarayı'nda eğitime ilişkin açılış konuşması da yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi avukat Reşit Durukan, "Arabuluculuk ilk başlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak getirildi. Son dönemde iş hukuku uyuşmazlıklarında, akabinde de ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline getirildi. Arabulucu olabilmek için 5 yıllık avukat meslek kıdemine sahip olmak, arabuluculuk temel eğitimini aldıktan sonra da Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nca düzenlenen sınavdan başarılı olarak arabuluculuk listesine kayıtla yapılabiliyor" dedi. Durukan, arabuluculuk eğitimlerinin İletişim ve Hukuk Fakülteleri işbirliğince verildiğini de belirtti.