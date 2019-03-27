Arabuluculukta örnek anlaşma

KÜBRA KARA - İş kazasında bir kolunu kaybeden işçi, tazminatına ve diğer alacaklarına iki ay süren arabuluculuk görüşmeleri sonrasında kavuştu. Görüşmeler sonrasında işçiye protez kol almayı kabul eden işveren, emekli olana kadar işçinin aynı işte istihdam edilmesini de taahhüt etti.

Bir fabrikada çalışan işçi, yaşanan iş kazasında kolunu kaybetti. İş kazası nedeniyle işçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlık, talep üzerine arabulucuya taşındı.

Her iki tarafın kabul etmesi üzerine arabulucu Yakup Erikel, işçi ve işverenle görüşmeler gerçekleştirdi. Yaklaşık iki ay süren görüşmeler sonrasında tazminat ve diğer alacaklar konusunda işçi ve işveren anlaştı. Görüşmelerde işveren, işçinin emekli olana kadar aynı işte istihdam edilmesi taahhüdünde de bulundu.

Arabulucu Yakup Erikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmeler neticesinde her iki tarafın uzlaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Arabuluculukla uzun süren mahkeme süreçlerinin sona erdirildiğini belirten Erikel, iş kazası nedeniyle yaşanan uyuşmazlığın uzun yıllar sürecek mahkeme süreçleri yerine kısa sürede arabulucu görüşmeleriyle sona erdirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.