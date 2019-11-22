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Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

 ORDU’nun Gölköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, ağaca takılıp, 35 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.

Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA) - ORDU’nun Gölköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, ağaca takılıp, 35 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.
Kaza, dün öğle saatlerinde, Gölköy ilçesi Çatalarmut mevkisinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 52 ED 567 plakalı hafi ticari araç, kontrolden çıkarak, uçuruma yöneldi. Araç, yol kenarındaki ağaca takılarak, 35 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı. Yara almayan sürücü A.T. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Araç ise ihbar üzerine gelen çekici ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

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Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldıAraç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldıAraç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı

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