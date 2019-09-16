HABER

Araç aküsü çalan suç çetesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Artvin’de araç aküsü çalan suç çetesi jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.Artvin İl Jandarma Komutanlığı hurda bir aracın aküsünün kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınması olayının ardından başlattığı soruşturma kapsamında E.A, E.G ve M.A isimli kişileri yakaladı.Yapılan inceleme sonrasında şüphelilerin son 15 gün içerisinde il merkezi ve ilçelerde toplam 6 olayda 6 adet araç aküsü ile 1 adet hızar motoru çaldıkları tespit edildi.

Araç aküsü çalan suç çetesi yakalandı

Artvin’de araç aküsü çalan suç çetesi jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı hurda bir aracın aküsünün kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınması olayının ardından başlattığı soruşturma kapsamında E.A, E.G ve M.A isimli kişileri yakaladı.
Yapılan inceleme sonrasında şüphelilerin son 15 gün içerisinde il merkezi ve ilçelerde toplam 6 olayda 6 adet araç aküsü ile 1 adet hızar motoru çaldıkları tespit edildi. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Araç aküsü çalan suç çetesi yakalandı

Araç aküsü çalan suç çetesi yakalandı

Araç aküsü çalan suç çetesi yakalandı

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu
Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık birikimini kurtardıJandarma ekipleri besicinin 20 yıllık birikimini kurtardı
Akçakale’de helikopter, Telabyad’da iş makinesi hareketliliğiAkçakale’de helikopter, Telabyad’da iş makinesi hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kardeşiyle kuş nöbetine gitti! Sonrası korkunç

Isparta’da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Eşini oklava ve kemerle döven sanığın cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.