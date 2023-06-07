HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araç alacaklar dikkat! Film senaryolarını aratmayacak dolandırıcılık: 767 bin TL'sinden oldu

Araç alacaklar dikkat! Film senaryolarını aratmayacak dolandırıcılık: 767 bin TL'sinden oldu

07.06.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan Veysel Coşar, ilanda gördüğü araç için İzmir'e gitti. Coşar ve ilandaki aracın gerçek sahibi dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcıların sazan sarmalı adını verdikleri yöntemle dolandırılan Coşar, 767 bin TL'sinden oldu.

Araç alacaklar dikkat! Film senaryolarını aratmayacak dolandırıcılık: 767 bin TL'sinden oldu

Araba almak isteyen bir kişi, ilanda gördüğü aracı almak için İstanbul'dan İzmir'e gitti ama başına gelmeyen kalmadı. Çünkü dolandırıcılar önce aracın gerçek sahibini ardından aracı alacak kişiyi dolandırdılar. Talihsiz adam sazan sarmalı ile hem 767 bin TL'sinden oldu hem de İzmir'den eli boş döndü.

1

FİLM SENARYOLARINI ARATMAYACAK DOLANDIRICILIK

Araba almak isteyen kişi öyle bir oyuna geldi ki film senaryolarını aratmayacak yöntemle dolandırıldı, 767 bin TL'sini kaptırdı. İzmir'de yaşayan bir kişi aracını ilana koydu. O çete ilk önce araç sahibini dolandırdı. Dolandırıcı araca talibim dedi ve 1 milyon 50 bin TL'ye araç sahibi ile anlaştı sonra da ilanı kaldırmasını istedi. Araç sahibi de karşı tarafa güvenerek ilanı kaldırdı. Dolandırıcılar ise çoktan o ilanı kopyalamıştı sonra da daha uygun bir fiyata ilanı kendileri paylaştı. İlan paylaşılır paylaşılmaz Veysel Coşar tuzağa düştü.

ARACIN GERÇEK SAHİBİ VE ALICI DOLANDIRILDI

Kanal D Haber'in haberine göre Coşar, Bağcılar'dan İzmir'e araba alma hayaliyle gitti. Dolandırıcılar, aracın gerçek sahibini Coşar'a arkadaşı olarak tanıttı ve ikilinin araçla ilgili konuşmamasını istedi. Aracın gerçek sahibi ve dolandırılan Coşar, dolandırıcıların kurduğu tuzak sayesinde hiç konuşmadan notere gitti, sıra ödemeye geldi. Para dolandırıcıların hesabına gitti, aracın gerçek sahibine ise sahte dekont gönderildi. Gerçek ortaya çıkınca artık çok geçti. Dolandırıcılar, sazan sarmalı adını verdikleri yöntemle kendisine bile ait olmayan araçla Veysel Coşar'ı dolandırdı. Coşar'ın 767 bin TL'sini alan dolandırıcılar kayıplara karıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece yarısı korku dolu anlarGece yarısı korku dolu anlar
Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulunduDepremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu
CHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destekCHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destek
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul Otomobil

En Çok Okunan Haberler

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Bizim sayemizde Avrupa'ya gidecekler!

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Bizim sayemizde Avrupa'ya gidecekler!

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...

Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...

Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!

Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! Sosyal medyadan paylaştı: "O faturaları silin"

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! Sosyal medyadan paylaştı: "O faturaları silin"

GKRY'de Türk kızına önce taciz sonra saldırı!

GKRY'de Türk kızına önce taciz sonra saldırı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.