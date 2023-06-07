Araç alacaklar dikkat! Film senaryolarını aratmayacak dolandırıcılık: 767 bin TL'sinden oldu

Araba almak isteyen bir kişi, ilanda gördüğü aracı almak için İstanbul'dan İzmir'e gitti ama başına gelmeyen kalmadı. Çünkü dolandırıcılar önce aracın gerçek sahibini ardından aracı alacak kişiyi dolandırdılar. Talihsiz adam sazan sarmalı ile hem 767 bin TL'sinden oldu hem de İzmir'den eli boş döndü.

FİLM SENARYOLARINI ARATMAYACAK DOLANDIRICILIK

Araba almak isteyen kişi öyle bir oyuna geldi ki film senaryolarını aratmayacak yöntemle dolandırıldı, 767 bin TL'sini kaptırdı. İzmir'de yaşayan bir kişi aracını ilana koydu. O çete ilk önce araç sahibini dolandırdı. Dolandırıcı araca talibim dedi ve 1 milyon 50 bin TL'ye araç sahibi ile anlaştı sonra da ilanı kaldırmasını istedi. Araç sahibi de karşı tarafa güvenerek ilanı kaldırdı. Dolandırıcılar ise çoktan o ilanı kopyalamıştı sonra da daha uygun bir fiyata ilanı kendileri paylaştı. İlan paylaşılır paylaşılmaz Veysel Coşar tuzağa düştü.

ARACIN GERÇEK SAHİBİ VE ALICI DOLANDIRILDI

Kanal D Haber'in haberine göre Coşar, Bağcılar'dan İzmir'e araba alma hayaliyle gitti. Dolandırıcılar, aracın gerçek sahibini Coşar'a arkadaşı olarak tanıttı ve ikilinin araçla ilgili konuşmamasını istedi. Aracın gerçek sahibi ve dolandırılan Coşar, dolandırıcıların kurduğu tuzak sayesinde hiç konuşmadan notere gitti, sıra ödemeye geldi. Para dolandırıcıların hesabına gitti, aracın gerçek sahibine ise sahte dekont gönderildi. Gerçek ortaya çıkınca artık çok geçti. Dolandırıcılar, sazan sarmalı adını verdikleri yöntemle kendisine bile ait olmayan araçla Veysel Coşar'ı dolandırdı. Coşar'ın 767 bin TL'sini alan dolandırıcılar kayıplara karıştı.

