Araç alacaklar dikkat! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller

Otomobil sektörü pandeminin zararlarını kapatmaya çalışırken, artan döviz kuru ile birlikte fiyatlar bir kez daha güncellendi. Vatandaş araçların düşmesi için beklerken her geçen gün daha da artan fiyatlar karşısında şaştı kaldı. Biz bu haberimizde sizler için 196 bin TL’nin altında olan sıfır otomobilleri bir araya getirdik. İşte Fiat, Hyundai, Kia, Ford ve Citroen’deki kampanyalar…

200 BİN TL ALTINDA SIFIR ARAÇLARIN LİSTESİ

2020 yılın mart ayından beri COVID-19 ile mücadele veriyoruz. Bu süreçte pek çok sektör etkilendi. Bu sektörlerin başında ise otomobil sektörü gelmektedir. Pandemiye, çip krizi ardından da döviz kurundaki artış eklenince otomobillerdeki fiyatlar aldı başını gitti. Vatandaş, cebine uygun araç bulmak için epey güçlük çekiyor. Sizler için 200 bin TL altında sıfır araçları listeledik. Bu listeye bakmadan araç almayın diyoruz. İşte o liste…

Ford kampanyası

Ford bu ay sonuna kadar geçerli aylık 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0.99 faiz ile otomobil satış kampanyası yaptığını duyurdu.

Renault Clio

Teni Clio Joy 1.0 SCE donanım paketi 190 bin TL

Renault Taliant

194 bin 900 TL

Fiat Panda

193 bin 900 TL

Fiat Fiorino

145 bin 900 TL

Hyundai i10

İ10 10.00 MPI 5 ileri düz jump donanımı 176 bin 703 TL

Fiat Egea

175 bin 900 TL’den başlıyor 195 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor.

Kia Rio

Cool 191 bin 900 TL’den satışı bulunuyor.

Dacia Sandero

186 bin 900’den 227 bin TL’ye kadar çıkıyor.



