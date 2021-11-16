Araç alacaklar dikkat! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller

Otomobil sektörü pandeminin zararlarını kapatmaya çalışırken, artan döviz kuru ile birlikte fiyatlar bir kez daha güncellendi. Vatandaş araçların düşmesi için beklerken her geçen gün daha da artan fiyatlar karşısında şaştı kaldı. Biz bu haberimizde sizler için 196 bin TL’nin altında olan sıfır otomobilleri bir araya getirdik. İşte Fiat, Hyundai, Kia, Ford ve Citroen’deki kampanyalar…
2020 yılın mart ayından beri COVID-19 ile mücadele veriyoruz. Bu süreçte pek çok sektör etkilendi. Bu sektörlerin başında ise otomobil sektörü gelmektedir. Pandemiye, çip krizi ardından da döviz kurundaki artış eklenince otomobillerdeki fiyatlar aldı başını gitti. Vatandaş, cebine uygun araç bulmak için epey güçlük çekiyor. Sizler için 200 bin TL altında sıfır araçları listeledik. Bu listeye bakmadan araç almayın diyoruz. İşte o liste…
Ford kampanyası
Ford bu ay sonuna kadar geçerli aylık 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0.99 faiz ile otomobil satış kampanyası yaptığını duyurdu.
Renault Clio
Teni Clio Joy 1.0 SCE donanım paketi 190 bin TL
Renault Taliant
194 bin 900 TL
Fiat Panda
193 bin 900 TL
Fiat Fiorino
145 bin 900 TL
Hyundai i10
İ10 10.00 MPI 5 ileri düz jump donanımı 176 bin 703 TL
Fiat Egea
175 bin 900 TL’den başlıyor 195 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor.
Kia Rio
Cool 191 bin 900 TL’den satışı bulunuyor.
Dacia Sandero
186 bin 900’den 227 bin TL’ye kadar çıkıyor.
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