HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Araç alacaklar dikkat! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller

Araç alacaklar dikkat! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller

16.11.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan döviz kuru ile birlikte uygun fiyatlı araba bulmak epey güç bir hale geldi. Vatandaş cebine uygun sıfır araçlar için araştırma yaparken, sizler için 200 bin TL altındaki otomobilleri bir araya getirdik.

Araç alacaklar dikkat! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller

Otomobil sektörü pandeminin zararlarını kapatmaya çalışırken, artan döviz kuru ile birlikte fiyatlar bir kez daha güncellendi. Vatandaş araçların düşmesi için beklerken her geçen gün daha da artan fiyatlar karşısında şaştı kaldı. Biz bu haberimizde sizler için 196 bin TL’nin altında olan sıfır otomobilleri bir araya getirdik. İşte Fiat, Hyundai, Kia, Ford ve Citroen’deki kampanyalar…

200 BİN TL ALTINDA SIFIR ARAÇLARIN LİSTESİ

2020 yılın mart ayından beri COVID-19 ile mücadele veriyoruz. Bu süreçte pek çok sektör etkilendi. Bu sektörlerin başında ise otomobil sektörü gelmektedir. Pandemiye, çip krizi ardından da döviz kurundaki artış eklenince otomobillerdeki fiyatlar aldı başını gitti. Vatandaş, cebine uygun araç bulmak için epey güçlük çekiyor. Sizler için 200 bin TL altında sıfır araçları listeledik. Bu listeye bakmadan araç almayın diyoruz. İşte o liste…

Ford kampanyası

Ford bu ay sonuna kadar geçerli aylık 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0.99 faiz ile otomobil satış kampanyası yaptığını duyurdu.

Renault Clio

Teni Clio Joy 1.0 SCE donanım paketi 190 bin TL

Bakmadan geçmeyin! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller...

Renault Taliant

194 bin 900 TL

Bakmadan geçmeyin! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller...

Fiat Panda

193 bin 900 TL

Bakmadan geçmeyin! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller...

Fiat Fiorino

145 bin 900 TL

Bakmadan geçmeyin! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller...

Hyundai i10

İ10 10.00 MPI 5 ileri düz jump donanımı 176 bin 703 TL

Bakmadan geçmeyin! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller...

Fiat Egea

175 bin 900 TL’den başlıyor 195 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor.

Bakmadan geçmeyin! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller...

Kia Rio

Cool 191 bin 900 TL’den satışı bulunuyor.

Bakmadan geçmeyin! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller...

Dacia Sandero

186 bin 900’den 227 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Bakmadan geçmeyin! İşte 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Kullanıcıların haberi bile yokmuşKullanıcıların haberi bile yokmuş
Anahtar Kelimeler:
döviz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.