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Araç alırken dikkat: Tramer kaydı nedir?

25.12.2020 13:48 | Son Güncelleme:
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Araç alırken dikkat: Tramer kaydı nedir?

Araç alım satımlarında sık sık duyulan kelimelerden biri de tramerdir. Peki satın alım öncesinde mutlaka sorgulanması gereken tramer kaydı nedir? Tramer kaydı ne işe yarar ve nasıl sorgulanır? Konu hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Hayatın her alanında olduğu gibi trafikte de beklenmedik bir kaza ya da olumsuz bir durumla karşılaşmak çok olası bir durumdur. Bu nedenle hem ilgili araçla hem de sigorta poliçeleriyle ilgili her türlü bilgiye ulaşılmasını sağlayan tramer kaydı kullanıcılara büyük kolaylık sunar.

Tramer ve Tramer Kaydı Nedir?

Tramer kelimesi aslında bir kısaltmadır ve açılımı "Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi" olarak bilinir. Trafikte yer alan ya da trafiğe çıkış izni olan tüm araçların sigorta bilgilerinin bulunduğu tramer kaydı oldukça önemli bir konudur. Özellikle araç alım satım işlemlerinde tramer kayıtlarının sorgulama işlemi mutlaka yapılır ve araç ile ilgili tüm bilgilere sadece birkaç dakikada ulaşılabilir.

Tramer kaydı sorgulama esnasında, satın alınmak istenen aracın daha önce herhangi bir kazaya karışıp karışmadığı görülebilir. Eğer araç herhangi bir kazaya karışmışsa, ne kadar hasar aldığına dair bilgi de yine tramer kaydında görülecektir. Bu nedenle araç almak isteyen kişiler, almayı düşündükleri araçla ilgili sahibinden sorgulama yapmasını istemelidir.

Tramer Kaydını Düzenleyen Kurumlar

Tramer kayıtları, trafikte yer alan araçlara ait global düzeyde veri içerdiği için bu sisteme veri girişi yapma yetkisi, tüzel kişiler ve kurumlara verilmiştir. Bu konuda veri girişi yapmaya haiz olan kurumlar şunlardır:

· Sigorta şirketleri
· Emniyet Genel Müdürlüğü
· Eksperler
· Türkiye Sigorta Birliği
· Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
· Sigorta Aracı Kurumları
· Tramer Sorgulama İşlem Merkezi

Tramer Kaydı Ne İşe Yarar?

Tramer sistemi, oldukça gelişmiş bir veri sistemidir. Özel bir altyapısı bulunan bu sistem sayesinde bütün bilgilere ulaşmak mümkündür. Diğer bir deyişle, tramer sistemi trafikte bulunan tüm araç bilgilerini bir araya toplayan ve bunların yönetimini başarılı şekilde sağlayan profesyonel bir sistemdir.

Tramer kaydı, özellikle araç değişim zamanlarında alıcı kişiye büyük avantaj sağlar. Yaşanılacak olumsuz satış işlemlerinin önüne geçmede, araç muayenesinde söylenmeyecek olan bilgilerde ve hileli satış işlemlerinde yanılmanıza izin vermeyen bu sistemde bulunan tüm veriler tarihleri ile birlikte kayıt altındadır. Bu sayede satın almak istediğiniz araca dair tüm bilgileri tek bir alanda görmeniz mümkündür.

Tramer kaydında varsa aracın hasar durumu, kazaya karıştığı tarih ve hasar miktarı, aracın sigortasının olup olmadığı gibi birçok detaya ulaşılabilir. Bunların yanı sıra aracın sigorta poliçesinin tarih durumu da görüntülenebildiğinden, poliçe bitiş zamanına da ulaşılabilir. Tüm bu özellikleri sayesinde tramer kaydı, ikinci el araç alacak kişiler için mükemmel şekilde dizayn edilmiş bir sistemdir.

Tramer Kaydının Olmaması Ne Anlama Gelir?

Tramer kaydı sorgulaması esnasında herhangi bir kaydın çıkmaması, araç ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı anlamına gelir. Yani satın alınmak istenen araç hiç kaza yapmamış, sigorta poliçesi zamanında ödenmiş ve kusurlu bir durumu olmamıştır. Böyle bir durumda araç güvenle satın alınabilir. Ancak bazı durumlarda sürücüler kazaya karışsalar dahi tramer kaydında hasarın görünmemesini istediklerinden sigorta kapsamında araçlarını tamir ettirmez ve tüm giderleri kendisi karşılar. Bu tür durumlarda da "tramer kaydı yok" sonucu çıkacağından, çok dikkatli olunmalıdır.

Tramer kaydının çıkmadığı diğer bir durum ise kaza sonrası aracın hemen elden çıkarıldığı durumlardır. Sürücüler, kazaya karıştıklarında hemen aracı sigorta kapsamında yaptırır ve elden çıkarmak için hızlıca satar. Araç kaza yapmış ve sigorta şirketi masrafları karşılaşmış olsa dahi sisteme veri girilmesi ancak 40 gün sonra gerçekleştiğinden halen tramer kaydının olmadığı görülecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamanız için mutlaka araç alırken yetkili serviste de gerekli kontrolün yaptırılması gerekir. Bu konuda alınabilecek diğer bir önlem ise noterde satış işlemi yapılırken, aracın alım işlemine "40 gün içerisinde tramer kaydı çıkmaması halinde satışın geçerli olacağı" güvencesine dair ilgili bir madde eklemek olabilir.

Tramer Kaydı Nasıl Sorgulanır?

Herhangi bir araca dair tramer kaydı sorgulamak son derece basit bir işlemdir. Tramer kaydına nasıl bakılır diye merak ediyorsanız, bunu bir kısa mesajla öğrenebilirsiniz. Telefon hatlarınızdan araç plakasını yazarak 5664'e kısa mesaj atabilirsiniz. Araç plakası değişmiş olsa dahi tramer kaydı anında cebinize mesaj olarak gelir.

Eksper raporu (ERP) tutulan kazalarda değişen parçaları görmek isterseniz, PARCA boşluk, PLAKA boşluk, hasar tarihini yazarak ve yine 5664'e gönderin. Dilerseniz şasi numarasıyla da sorgulama yapabilirsiniz. Bunun için HASAR yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra S boşluk ŞASİ NO ekleyin ve 5664'e gönderin.

Tüm detayları bir mesajda görmek isterseniz, DETAY yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra araç plakasını yazarak yine 5664'e kısa mesaj gönderebilirsiniz. Gelen mesajda aracın markası ve modeli, plakasının değişip değişmediği, hangi illerde tescil kaydı yapıldığı, son sahiplik zamanı, mevcut kaskosunun olup olmadığı, trafiğe çıkış tarihi gibi pek çok bilgi anında cebinize gelecektir.

Tramer Kaydı ile Hasar Kaydı Farkı

Genel bilinenin aksine, tramer kaydı ile hasar kaydı arasındaki fark pek çok kişi tarafından sorgulansa da aslında iki kayıt türü de aynı anlama gelir. Ancak hasar kaydı ile çok karıştırılan diğer bir konu da pert kaydıdır. Tramer kaydı yani hasar kaydı ile pert kaydı aynı şey değildir. İkisi arasındaki temel fark; hasar kaydında araca ait tamir ücretlerinin araç değişim değerinin yüzde 70'i altında kalması, pert kaydı (ağır hasar kaydı) ise tamir ücretlerinin yüzde 70'in üzerinde olmasıdır. Ancak her iki kayıt türünde de oluşturulan raporlar ve tüm bilgiler yine tramer sistemi üzerinde yer alır.


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