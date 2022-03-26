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  4. Araç almak için geldiği Ankara'da öldürülmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Araç almak için geldiği Ankara'da öldürülmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

26.03.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Cizre ilçesinden internette gördüğü aracı almak için Ankara'ya gelen Hüseyin Angi, kendisini karşılayan 2 kişi tarafından cep telefonu ve cüzdanı alınarak av tüfeği ile öldürüldü. Kaçan 2 şüpheli ile ilan sahibi gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Araç almak için geldiği Ankara'da öldürülmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldürüp cesedini göl kenarına atan üç kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Göleti yakınındaki sazlık alanda cansız bedenine ulaştıkları Hüseyin Angı'nın katil zanlılarının yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, Şırnak'ta ikamet eden Angı'nın Ankara'ya 23 Mart Çarşamba günü internet üzerinden gördüğü M.T'nin aracını satın almak için geldiği bilgisine ulaştı.

Zanlılar İ.A. ve R.S, kiralık bir araçla Ankara'da karşıladıkları Angı'yı, ilandaki aracı gösterecekleri bahanesiyle Ankara-Konya Otobanı'ndan Gölbaşı'na bağlanan patika yol üzerine götürdü. Silah zoruyla araçtan indirdiği Angı'ya iki el ateş ederek cep telefonunu alan İ.A, R.S'nin de yardımıyla Angı'yı aracın bagajına koydu.

Angı'nın cesedini Dikilitaş Göleti yanındaki sazlık alana saklayan zanlılar, olayda kullandıkları aracı yıkadıkları ve Angı'ya ateş açılan av tüfeğini de Karaali Mahallesi istikametinde atıl durumda bulunan bir fabrikanın bahçesine sakladıkları tespit edildi.

İlanda yer alan aracın sahibi olmadığı öğrenilen M.T. dolandırıcılık, İ.A ve R.S. ise dolandırıcılık ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Şırnak
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