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Araç bagajında koyun hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 08:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde, küçükbaş hayvancılık yapan H.K.’nin koyunlarını çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İzmir’in Menemen ilçesinde, küçükbaş hayvancılık yapan H.K.’nin koyunlarını çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Koyunlar araç bagajında ele geçirilirken, şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, sıkı takip ve başarılı çalışmaları sonucunda hırsızlara ve zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Dün sabah saatlerinde Türkeli Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılık yapan H.K. isimli bir kişinin 7 adet koyunu çalındı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Menemen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kamera kayıtlarını incelemesi sonrası, koyunların 35 JZ 454 plakalı hafif ticari araçlara konularak çalındığını tespit etti. Jandarma ekipleri, ormanlık alanda yaptığı aramada söz konusu aracı tespit ederek durdurdu. Araç içerisindeki H.A. ve S.K. yakalanırken, aracın bagajından 7 koyun çıktı. Koyunlar sahibine teslim edilirken, suçüstü yakalanan koyun hırsızları, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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