HABER

Araç bariyerlere çıkarak durdu; 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 08:24 | Son Güncelleme

Düzce D-100 karayolu Kervan kavşağında meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç bariyerlere çıkarak durabildi.

Düzce D-100 karayolu Kervan kavşağında meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç bariyerlere çıkarak durabildi. Kazada araç içinde olan 1’i bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Serhat Şahin idaresinde ki 41 ACL 733 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlerin üzerine çıktı. Bariyerlere çarparak duran aracın içerisinde bulunan Seher Ş., Fatma K., Mahmut K. ve 8 aylık bebek olan Enes Ş. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
İzmir’de sahte içki operasyonuİzmir’de sahte içki operasyonu
İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı varİzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

Komşu yine karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu yine karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

Premier Lig’de 9 gollü tarihi maç!

Premier Lig’de 9 gollü tarihi maç!

Bakan Selçuk'tan korkunç olaya tepki!

Bakan Selçuk'tan korkunç olaya tepki!

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir Konak'da sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Küçükçekmece’de panik anları! Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'da gece yarısı dehşet saçtı, polisten kaçarken damdan düştü

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

Öğretmenler maç sonrası birbirine girdi! Öğrenciler zor ayırdı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.