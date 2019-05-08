Araç çağırma uygulamalarının sürücülerinden protesto ve grev

İnternet üzerinden araç çağırma uygulamaları Uber ve Lyft ile benzer şekilde hizmet veren şirketlerin sürücüleri, ABD'nin birçok kentinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle grev ve protesto gösterileri düzenledi.

Uber, Lyft, Via gibi cep telefonlarındaki uygulamalar üzerinden yapılan rezervasyonlarla, araçla bir yerden bir yere ulaşım hizmeti veren sürücüler, şirketlerin çalışma şartlarını gözden geçirmesi talebiyle ABD'nin New York, Philadelphia ve Los Angeles gibi büyük kentlerinde greve gitti.

New York Taksi Çalışanları Birliğinin çağrısıyla bir araya gelen sürücüler, yerel saat ile sabah 7 ve 9 saatleri arasında grev yaptı.

Sürücüler, New York'un Long Island City semtindeki Uber binası önünde de protesto gösterileri düzenledi.

Buradaki konuşmalarında, haklarının iyileştirilmesi ve saatlik asgari ücretlerinin arttırılması çağrısı yapan göstericiler, "Şirketler hisse senedine değil, hayatımıza yatırım yapın", "Araba kullanmak kolay değil, fakat sürücülere adil davranmak kolay" gibi mesajların yer aldığı dövizler taşıdı.

Sürücüler, şirketlerden kendilerine yaşanabilir ücretler ödenmesini, şirketlerin aldığı paylardaki haksızlığın giderilmesini ve haklarının ellerinden alınmasının durdurulmasını talep ediyor.

İnternet üzerinden araç çağırma uygulamalarının sürücüleri, ABD'nin dışında Londra gibi Avrupa kentlerinde de gösteri düzenliyor.

