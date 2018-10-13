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Araç çarpan ayıya tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken ayıya jandarma ekipleri sahip çıktı.

Araç çarpan ayıya tedavi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken ayıya jandarma ekipleri sahip çıktı. Yaralı ayı, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Çaldıran'da Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlek çeken ayı ile karşılaşınca hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekiplerinin yardımıyla ayıyı uyuşturucu iğne ile sakinleştirdikten sonra tedavi etmek üzere Van'a getirdi. Ayının yapılacak tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Araç çarpan ayıya tedaviAraç çarpan ayıya tedaviAraç çarpan ayıya tedaviAraç çarpan ayıya tedavi

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