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Araç çarpması sonucu yaralanan "Aykız" sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan, beyninde oluşan ödem nedeniyle görme ve koordinasyon kaybı yaşayan 2 yaşındaki ayı "Aykız", Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki 20 günlük tedavinin ardından iyileşti

SİNOP (AA) - Kastamonu'da araç çarpması sonucu ağır yaralanan ayı yavrusu "Aykız", Sinop'ta uygulanan 20 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.

Geçirdiği kazanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 2 yaşındaki ayının tedavi süreci tamamlandı.

Merkezde görevli veteriner hekimlerce 20 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan ve yaraları iyileştirilen Aykız, tekrar görmeye ve ayakları üzerinde durmaya başladı.

Merkezde görevli veteriner hekim Ali Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç çarpması nedeniyle merkezlerine getirilen ayının durumunun kötü olduğunu söyledi.

Kaza sonrası ayının vücudunda yaralar, aynı zamanda beyninde ödem oluştuğunu anlatan Çalışkan, bu nedenle hayvanın görme kaybı yaşadığını kaydetti.

Koordinasyon bozukluğu da oluşan hayvanın tedavi sürecini hemen başlattıklarını belirten Çalışkan, "Hem cerrahi hem medikal açıdan tedavi uyguladık. Zaman içinde hayvan gelişme gösterdi. Şu an beynindeki ödem sorunu çözüldü. Ayımız görme yetisini tekrar kazandı. Koordinasyon problemi de artık yaşamıyor. Yaraları iyileşerek kendi ayakları üzerinde durduğu için doğaya salınacak seviyeye geldi." dedi.

Çalışkan, ayının hayata tutunmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi sinop

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