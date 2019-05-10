HABER

Araç çarpmasıyla telef olan köpekten sezaryenle yavruları alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, araç çarpması sonucu telef olan gebe köpekten, sezaryenle 9 yavrusu alındı. Operasyonu gerçekleştiren veteriner İdil Karatepe, 9 yavrudan 7'sinin hayatta kalıp, 2'sinin telef olduğunu söyledi.  Yunuslar Anıtı yakınlarında, dün akşam saatlerinde, gebe köpeğe, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen araç çarptı. Köpeği yolda yaralı bulup, alan kişi, Bostanlı semtindeki veteriner kliniğine götürdü.

Araç çarpmasıyla telef olan köpekten sezaryenle yavruları alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, araç çarpması sonucu telef olan gebe köpekten, sezaryenle 9 yavrusu alındı. Operasyonu gerçekleştiren veteriner İdil Karatepe, 9 yavrudan 7'sinin hayatta kalıp, 2'sinin telef olduğunu söyledi.
Yunuslar Anıtı yakınlarında, dün akşam saatlerinde, gebe köpeğe, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen araç çarptı. Köpeği yolda yaralı bulup, alan kişi, Bostanlı semtindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner İdil Karatepe, yavruların hayatta kalabilmesi için yolda telef olan köpeğe acilen sezaryen yapılması kararını verdi. Hızlıca yapılan operasyonda 9 yavru, anne köpeğin karnından alındı. Yavrulardan 2'si telef olurken, hayatta kalan 7'sinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yavruların ciğerlerine dolan kanı emerek, alan veteriner Karatepe, "Anne, bize geldiğinde ölüydü ve hemen sezaryen yapmamız gerekiyordu. Acil bir müdahalede bulunduk. Ne yazık ki 2 yavrumuzu kaybettik; ancak diğerlerinin durumu iyi. Tüm sürücülerin trafikte dikkatli olması gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Araç çarpmasıyla telef olan köpekten sezaryenle yavruları alındıAraç çarpmasıyla telef olan köpekten sezaryenle yavruları alındıAraç çarpmasıyla telef olan köpekten sezaryenle yavruları alındı

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Tekirdağ’da gök gürültülü sağanak yağışTekirdağ’da gök gürültülü sağanak yağış
Van kedileri için yapılan havuzun sezon açılışı yapıldıVan kedileri için yapılan havuzun sezon açılışı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Baltalı sürücü tutuklandı

Baltalı sürücü tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.