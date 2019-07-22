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Araç çarpmasıyla yaralanan yavru ayı sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, aracın çarpmasıyla ağır yaralanan ayı yavrusu, Sinop'ta uygulanan 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- KASTAMONU'da, aracın çarpmasıyla ağır yaralanan ayı yavrusu, Sinop'ta uygulanan 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. 'Aykız' adı verilen sevimli ayının Kastamonu'da doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi. Kastamonu'da 28 Haziran'da, aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ayı yavrusu, getirildiği Sinop'taki Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Görevli veteriner hekimlerce 25 gün boyunca tedavi edilen ve yaraları iyileştirilen yavru ayı, sağlığına kavuştu. Kısa sürede rehabilitasyon merkezinde ilgi odağı olup 'Aykız' adı verilen ayı, doğal yaşamına bırakılmak üzere üzere Kastamonu'ya gönderildi. 'ŞU AN DOĞAYA GERİ DÖNECEK HALDE' Merkezde görevli veteriner hekim Ali Çalışkan, kaza sonrası ayının vücudunda yaralar, aynı zamanda beyninde ödem oluştuğunu, bu nedenle hayvanın görme kaybı yaşadığını kaydetti. Çalışkan, "Aykız Kastamonu ili Şenpazarı ilçesinde trafik kazası sonucu yaralanmış vaziyette bize teslim edildi. Genel olarak trafik kazasına bağlı koordinasyon sorunu ve görme kaybı vardı. Yaklaşık 25 günlük bir tedavinin ardından fonksiyonlarını genel olarak geri kazandı. Şu an doğaya geri dönebilecek halde, ayımızı izleme amaçlı GPS'li tasma takarak tekrar aldığımız bölgeye bırakmak için yola çıkıyoruz" dedi.

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