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Araç, direğe tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik direğine yaslanmış bir şekilde bulunan araç görenleri şaşırttı.Olay, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üçkuyu Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik direğine yaslanmış bir şekilde bulunan araç görenleri şaşırttı.
Olay, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üçkuyu Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah gün ağrımı ile beraber yoldan geçen Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, henüz kime ait olduğu tespit edilmeyen hafif ticari bir aracın elektrik direğine dik bir şekilde yaslanmış halde gördü. Vatandaşlar aracın o halini cep telefonu kamaralarına çekerek, sosyal medyada paylaştı. Karayolundan yaklaşık 50 metre uzaklıkta, elektrik direğine çıkan araçta büyük bir hasar olmaması da dikkat çekti.

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