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Araç duvara çarptı, sürücü şok geçiren kızını teselli etti

09.02.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir ticari aracın duvara çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kazada, sürücü şok geçiren kızına sarılıp teselli etti.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun’da bir ticari aracın duvara çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kazada, sürücü şok geçiren kızına sarılıp teselli etti.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neriman K. idaresindeki 55 LK 125 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp karayollarının bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken sürücünün kızı şok geçirdi. Araç sürücüsü Neriman K. şok geçiren kızı Zeynep Z.K.’ye (17) sarılıp teselli etti. Kaza yerine ambulans sevk edildi. Araçta bulunan Zeynep S.K. ile arkadaşı Gülnaz Ö.(17) ambulansa alınıp muayene edildikten sonra yaralanmadıklarını söyleyip hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

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