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Araç gasp ederek etrafa ateş açan şüpheli adliyede sevk edildi

04.12.2020 13:42 | Son Güncelleme:
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Araç gasp ederek etrafa ateş açan şüpheli adliyede sevk edildi

Konya’da üç gün önce polisin dur ihtarına uymayarak tabancayla ateş edip kaçan şüpheli, dün de havaya rastgele ateş edip araç gasp ettikten sonra polisle yaşanan kovalamacada yakalandı.

Konya’da üç gün önce polisin dur ihtarına uymayarak tabancayla ateş edip kaçan şüpheli, dün de havaya rastgele ateş edip araç gasp ettikten sonra polisle yaşanan kovalamacada yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli silahlı tehdit, silahlı yağma, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde kullanma’ gibi suçlardan adliyeye sevk edildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şair Seyfi Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin havaya rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polislerin teslim ol çağrısına karşılık ateş ederek kaçan ve Üçkavak Sokak üzerinde etrafa da ateş eden şüpheli izini kaybettirmeye çalıştı. Şahsın yakalanması için çok sayıda polis ekibi takip yaptı. Kaçmak için silah zoruyla bir minibüsü durduran şüpheli, Rauf Denktaş Caddesi’nde araçtan inerek bir otomobili durdurup kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamaca Demiryolu Caddesi Öğün Sokak’ta sona erdi. Bir evin bahçesine girerek saklanan şüpheliyi polis ekipleri, şüpheli Hamza T.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Polise direnen şüpheli, tabancası elinden alındıktan sonra gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan sağlık kontrolünün ardından ‘silahlı tehdit, silahlı yağma, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde kullanma’ gibi suçlardan adliyeye sevk edildi.

Şüpheli iki gün önce polisten kaçan kişi çıktı
Ateş ederek polisi uzun süre peşinden koşturan şüphelinin iki gün önce gece saatlerinde Belh Kavşağı yakınlarında polisin dur ihtarına uymayarak silahla ateş edip kaçan ve güvenlik kameralarından kimliği tespit edildi. Polis, şüpheli Hamza T.’nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelinin ev, iş yeri ve otodan hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama gibi suçlardan 35 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Araç gasp ederek etrafa ateş açan şüpheli adliyede sevk edildi

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