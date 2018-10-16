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“Araç hasar onarımı eğitimleri ekonomiye de katkı sağlıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

Araçlarda oluşan göçüklere müdahalede yerli usta sayısının yetersizliğine değinen Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Göçük Sektör Komisyonu Başkanı Aşkın Önver, geçen yıllarda İstanbul’da yaşanan dolu yağışı sonrası birçok aracın zarar gördüğünü hatırlatarak, “İleride yaşanabilecek afetlerde yabancı yerine Türk teknisyen çalıştırmak için boyasız göçük eğitimleri veriyoruz.  Zarar gören yeri değiştirmek yerine buranın tamirini yapılması daha önemli.

“Araç hasar onarımı eğitimleri ekonomiye de katkı sağlıyor”

İSTANBUL, (DHA)- Araçlarda oluşan göçüklere müdahalede yerli usta sayısının yetersizliğine değinen Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Göçük Sektör Komisyonu Başkanı Aşkın Önver, geçen yıllarda İstanbul’da yaşanan dolu yağışı sonrası birçok aracın zarar gördüğünü hatırlatarak, “İleride yaşanabilecek afetlerde yabancı yerine Türk teknisyen çalıştırmak için boyasız göçük eğitimleri veriyoruz. Zarar gören yeri değiştirmek yerine buranın tamirini yapılması daha önemli. Bu sayede hem istihdam yaratıyor hem de Türk ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi.

Mümkün olduğunca hasarlı parçayı değiştirmeden, hassas yöntemlerle göçüğü düzeltip pürüzsüz hale getirdiklerini ifade eden Önver, “Biz bu yöntemi kullanarak üç farklı şekilde göçüğü onarıyoruz. Sert bölgelerde silikon, yumuşak bölgelerde indüksiyon teknolojisi, diğer bölgelerde de özel alaşımdan yapılan şişlerle masaj yöntemini kullanıyoruz" diye konuştu.

Önver bu alanda yetişmiş insana ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, "Dernek olarak geçen yıl 900 kişiye eğitim verdik. Bu sene eğitimlerimizi İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ile düzenliyoruz. Verdiğimiz eğitimler üniversite güvencesi altında. Farklı meslek gruplarından birçok insan bu alanda bizlerden eğitim almak için bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Modern Boyasız Hasar Onarım Eğitimi” ile bir istihdam kapısı yarattıklarını ifade eden İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, “Topluma fayda sağlayacak eğitimlere öncelik veriyoruz ve bu doğrultuda programlar ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Sürekli Eğitim Merkezi, bu eğitim ile bir ilke de imza atıyor” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

“Araç hasar onarımı eğitimleri ekonomiye de katkı sağlıyor”“Araç hasar onarımı eğitimleri ekonomiye de katkı sağlıyor”

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