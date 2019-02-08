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Araç hırsızı kısa sürede yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da çalınan bir araç jandarma ekiplerince kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.Çay ilçesi Orhaniye köyünde bir vatandaşın aracı evinin önünden çalandı.

Araç hırsızı kısa sürede yakalandı

Afyonkarahisar’da çalınan bir araç jandarma ekiplerince kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.
Çay ilçesi Orhaniye köyünde bir vatandaşın aracı evinin önünden çalandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı tahkikat sonucunda çalınan araç ve şüpheli Çay ilçe merkezinde yakalandı. Çalınan araç sahibine teslim edilirken, aracı çalan şahısla ilgili işlem başlatıldı.

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